Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Турция задумалась над отправкой военных в Газу
Анкара начала обсуждение возможной отправки военных в Газу, однако вопрос пока находится на стадии согласования между ведомствами и не вынесен в парламент, сообщил глава парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Абдулла Гюлер.
По его словам, власти Турции обсуждают детали возможной отправки своих военных в сектор Газа, передает РИА «Новости». Гюлер заявил: «Детали прорабатываются нашим министерством иностранных дел, министерством национальной обороны и Национальной разведывательной организацией. Вопросы, касающиеся как взаимного прекращения огня, так и последующих мер, которые будут приняты в Газе и регионе, пока не доведены до нашего сведения».
Он пояснил, что после завершения внутренней работы решение об отправке военных может быть внесено на рассмотрение парламента в форме предложения президента Эрдогана. Гюлер подчеркнул, что рамки соглашения определят профильные министерства с учетом ситуации и сроков, после чего инициатива будет направлена в аппарат председателя парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и палестинские группировки достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские представители Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для гарантий перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.