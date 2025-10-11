Турция задумалась над отправкой военных в Газу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, власти Турции обсуждают детали возможной отправки своих военных в сектор Газа, передает РИА «Новости». Гюлер заявил: «Детали прорабатываются нашим министерством иностранных дел, министерством национальной обороны и Национальной разведывательной организацией. Вопросы, касающиеся как взаимного прекращения огня, так и последующих мер, которые будут приняты в Газе и регионе, пока не доведены до нашего сведения».

Он пояснил, что после завершения внутренней работы решение об отправке военных может быть внесено на рассмотрение парламента в форме предложения президента Эрдогана. Гюлер подчеркнул, что рамки соглашения определят профильные министерства с учетом ситуации и сроков, после чего инициатива будет направлена в аппарат председателя парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и палестинские группировки достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские представители Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для гарантий перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.