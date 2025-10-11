Турция задумалась над отправкой военных в Газу

  • Новость часаВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США признали отставание от России в стратегической сфере
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Президент Грузии рассказал об американском ярлыке «русский» к закону о прозрачности
    Захарова высмеяла желание Тихановского выучить английский для общения с политиками
    Подполье сообщило о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом
    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    Жители Киева перекрыли дорогу из-за отключений света
    Обвиняемые в покушении на Маргариту Симоньян признались в хулиганстве
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    46 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    22 комментария
    11 октября 2025, 13:34 • Новости дня

    Турция задумалась над отправкой военных в Газу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Анкара начала обсуждение возможной отправки военных в Газу, однако вопрос пока находится на стадии согласования между ведомствами и не вынесен в парламент, сообщил глава парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Абдулла Гюлер.

    По его словам, власти Турции обсуждают детали возможной отправки своих военных в сектор Газа, передает РИА «Новости». Гюлер заявил: «Детали прорабатываются нашим министерством иностранных дел, министерством национальной обороны и Национальной разведывательной организацией. Вопросы, касающиеся как взаимного прекращения огня, так и последующих мер, которые будут приняты в Газе и регионе, пока не доведены до нашего сведения».

    Он пояснил, что после завершения внутренней работы решение об отправке военных может быть внесено на рассмотрение парламента в форме предложения президента Эрдогана. Гюлер подчеркнул, что рамки соглашения определят профильные министерства с учетом ситуации и сроков, после чего инициатива будет направлена в аппарат председателя парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и палестинские группировки достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Американские представители Уиткофф и Кушнер остались в Израиле для гарантий перемирия. Израиль назвал даты возвращения удерживаемых в Газе заложников.

    9 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    Ynet сообщил о планах Израиля вывести войска из города Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа, сообщил портал Ynet.

    После отвода войск к согласованным линиям армия обороны Израиля продолжит контролировать 53% территории сектора Газа. Это примерно на 4% меньше, чем предусматривала так называемая «желтая линия», предлагаемая США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ynet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 02:25 • Новости дня
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    Достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе
    @ Majdi Fathi/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана, заявил президент США Дональд Трамп. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Трамп сообщил, что «с гордостью объявляет о том, что Израиль и ХАМАС подписали» соглашение «по первому этапу» мирного плана. По его словам, это соглашение предусматривает освобождение всех заложников в ближайшее время и отвод израильских войск до согласованной линии. Президент США подчеркнул, что эти действия станут первыми шагами к «прочному, надежному и вечному миру», передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заявления Трампа выразил надежду на возвращение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа.

    ХАМАС подтвердило, что в Шарм-эш-Шейхе состоялись «серьезные и ответственные переговоры», движение «готово объявить о заключении соглашения о прекращении войны в секторе Газа». ХАМАС поблагодарило Египет, Катар и Турцию за «приложенные усилия» в качестве посредников на непрямых консультациях, а также выразило признательность Трампу за то, что тот «работал над прекращением огня и выводом израильских войск из Газы».

    Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщает, что документ предусматривает не только перемирие, но и освобождение израильских заложников, их обмен на палестинских заключенных, а также ввоз в анклав гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар сообщал, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Переговоры по реализации этого плана проходят в Египте.

    Комментарии (4)
    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Гендиректор Росатома Лихачев собрался посетить Иран

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшем будущем гендиректор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев посетит Тегеран, сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

    Спасский провел переговоры с вице-президентом Ирана и руководителем ОАЭИ Мохаммадом Эслами. На встрече стороны рассмотрели сотрудничество в атомной сфере и подчеркнули необходимость ускорить реализацию совместных проектов, передает РИА «Новости».

    В ходе визита Лихачев планирует обсудить достигнутые договоренности Москвы и Тегерана, а также продолжающееся строительство двух новых энергоблоков на иранской АЭС «Бушер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз» в сентябре. Москва выразила готовность поддержать восстановление иранских мирных ядерных объектов после израильских ударов, основываясь на успешном опыте работы на АЭС «Бушер».

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 02:59 • Новости дня
    Times of Israel: Израильских заложников в секторе Газа освободят в субботу

    Tекст: Антон Антонов

    Ожидается, что освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, состоится в ближайшие выходные в рамках достигнутых договоренностей, сообщили Times of Israel и CNN.

    «ХАМАС освободит всех оставшихся в живых заложников в субботу», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Times of Israel.

    По данным CNN, заложников освободят в субботу или воскресенье. Axios сообщает, что освобождение ожидается «через 72 часа после того, как израильский кабмин одобрит соглашение» по Газе, «к понедельнику».

    ХАМАС заявило, что соглашение с Израилем предусматривает прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа, поступление гуманитарной помощи и обмен заложников на палестинских заключенных, передает ТАСС.

    Премьер-министр Израиля Нетаньяху сообщил о намерении созвать заседание правительства для утверждения договоренностей о первом этапе прекращения огня. «Это великий день для Израиля. Завтра я созову правительство, чтобы утвердить соглашение и вернуть домой всех наших дорогих заложников», – подчеркнул он.

    Нетаньяху поблагодарил военнослужащих Армии обороны Израиля, сотрудников служб безопасности и отдельно отметил вклад президента США Дональда Трампа, предложившего план по урегулированию в Газе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о подписании Израилем и ХАМАС договоренностей по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 06:59 • Новости дня
    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников

    Трамп: Израильские заложники вернутся из сектора Газа в понедельник

    США назвали срок освобождения движением ХАМАС израильских заложников
    @ Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские заложники, удерживаемые радикальным палестинским движением ХАМАС, должны быть возвращены в понедельник, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Пока мы говорим, столько всего происходит, чтобы заложники были освобождены», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Он сообщил, что все заложники и тела погибших будут возвращены 13 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

    По данным СМИ, освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ожидается в ближайшие выходные. При этом Армия Израиля сохранит контроль над большей частью сектора Газа, но выведет войска из города Газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 10:20 • Новости дня
    NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников
    NYT: ХАМАС удерживает 20 живых и 25 тел израильских заложников
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Газы, по данным Израиля, остаются около 20 живых заложников и тела примерно 25 погибших, однако сроки их возможного освобождения пока неизвестны, пишет The New York Times .

    Около 20 живых израильских заложников до сих пор удерживаются в секторе Газа, вместе с телами примерно 25 погибших, сообщает The New York Times.

    Власти Израиля заявили, что подробности их возможного освобождения пока не известны. Президент Дональд Трамп сделал освобождение оставшихся заложников ключевым пунктом своих усилий по достижению перемирия на Ближнем Востоке.

    В ходе нападения на Израиль два года назад боевики ХАМАС и другие группировки захватили около 250 человек и вывезли их в Газу – часть из них уже были убиты к моменту пленения. Позже многие заложники были освобождены в обмен на палестинских заключенных в рамках двух перемирий, а некоторых отпустили после операций израильской армии. Восемь человек были освобождены силовым путем.

    По данным расследования The New York Times, в плену погибли более 30 заложников. Израильские власти отмечают, что семеро были казнены своими похитителями, когда израильские военные приблизились к месту их содержания, а четверо погибли в результате израильских авиаударов. Троих заложников по ошибке убили израильские военные, приняв их за боевиков, еще один погиб в перекрестном огне.

    В рамках плана Трампа, после освобождения всех заложников Израиль должен будет отпустить 250 человек, отбывающих пожизненное заключение, а также 1700 жителей Газы, задержанных после октября 2023 года. Кроме того, за каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль передаст останки пятнадцати погибших жителей Газы. Сроки этих обменов остаются неясными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в Газе. После объявления о согласовании плана по урегулированию сектор подвергся ударам. США назвали срок освобождения заложников движением ХАМАС.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 22:56 • Новости дня
    Трамп анонсировал визит на Ближний Восток

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в выходные, вероятно, отправится на Ближний Восток на фоне переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    «Вероятно, я поеду туда в конце недели, наверное в воскресенье», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Позже он пояснил, что поездка может состояться «в воскресенье, а возможно, в субботу».

    Трамп связал возможную поездку с финализацией договоренностей в рамках палестино-израильского урегулирования, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что провел переговоры по этому вопросу и заявил: «Я только что имел дело с людьми с Ближнего Востока о потенциальной сделке. Мир для Ближнего Востока очень близок». Американский президент также выразил уверенность, что шансы на достижение соглашения очень высоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп опубликовал свой план палестино-израильского урегулирования из 20 пунктов в конце сентября. Катар сообщил, что палестинское движение ХАМАС и Израиль приняли план по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 23:07 • Новости дня
    Армия Израиля нанесла удар по радикалам на севере Газы

    Армия Израиля нанесла удар по радикалам ХАМАС, угрожавшим военным на севере Газы

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, которые находились рядом с израильскими войсками и представляли прямую угрозу.

    Армия обороны Израиля нанесла удар по террористической ячейке ХАМАС на севере сектора Газа, передает РИА «Новости».

    По данным израильских военных, группа радикалов действовала в непосредственной близости от позиций армии и угрожала израильским силам в этом районе.

    Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии о том, что боевые действия в секторе Газа не возобновятся.

    Напомним, 9 октября в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 00:57 • Новости дня
    Трамп не исключил визита в сектор Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его визит на Ближний Восток, запланированный на воскресенье, скорее всего, состоится в Египет; при этом он не исключил визита в сектор Газа.

    «Мы еще не решили точно, скорее всего я отправлюсь в Египет», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Он отметил, что эта страна выбрана из-за проходящих там переговоров по палестино-израильскому урегулированию. На вопрос о возможности посещения сектора Газа Трамп ответил: «Я могу сделать это».

    Трамп также добавил, что его участие вскоре потребуется на переговорах, связанных с возможной сделкой по Ближнему Востоку: «Мы очень близки к сделке по Ближнему Востоку. Очень скоро я им понадоблюсь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в выходные, вероятно, отправится на Ближний Восток на фоне переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 03:25 • Новости дня
    США объяснили условия участия своих военных в контроле за ситуацией в Газе

    Ливитт: Размещенные в регионе войска США будут следить за ситуацией в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Следить за соблюдением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа будут силы США, уже размещенные на Ближнем Востоке, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон якобы намерен направить военных в регион.

    Как заявило Agence France-Presse, группа из 200 американских военных будет развернута на Ближнем Востоке для контроля за выполнением соглашений о прекращении огня в секторе Газа. Американский адмирал Брэд Купер заявил, что их задача – наблюдение, контроль и «обеспечение отсутствия нарушений» режима прекращения огня. В миссии также примут участие военные Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ, передает РИА «Новости».

    По данным Associated Press, американские военнослужащие разместятся на территории Израиля. Центральное командование США создаст на территории Израиля военно-гражданский координационный центр, где американские специалисты займутся вопросами транспорта, логистики, инженерии и безопасности.

    В связи с появившимися публикациями Ливитт выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что речь идет не о переброске новых сил, а о задействовании до 200 американских военнослужащих, уже находящихся в зоне ответственности Центрального командования, передает ТАСС.

    «Вношу ясность: до 200 американских военнослужащих, уже размещенных в СЕНТКОМ, получат указание следить за соблюдением мирных договоренностей в Израиле, они будут сотрудничать с другими размещенными там международными силами», – заявила Ливитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа. Позднее израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, находившихся рядом с войсками и представлявших угрозу.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 01:34 • Новости дня
    Кабмин Израиля одобрил план освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников

    Tекст: Антон Антонов

    Кабинет министров Израиля согласовал сделку, предусматривающую освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщила канцелярия израильского премьера.

    «Правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников – и живых, и погибших», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Данное решение должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу в секторе Газа. Посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США предоставили палестинскому движению ХАМАС гарантии, что боевые действия не возобновятся. Позднее израильские военные сообщили о ликвидации палестинских радикалов в секторе Газа, находившихся рядом с войсками и представлявших угрозу.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 12:25 • Новости дня
    Вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа

    Режим прекращения огня начал действовать между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Вера Басилая

    Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, сообщил портал Ynet.

    Портал Ynet сообщил, что Режим прекращения огня между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа вступил в силу, передает ТАСС.

    Договоренность предусматривает прекращение активных боевых действий между сторонами.

    Источник агентства Reuters сообщил, что в течение ближайших 72 часов представители ХАМАС должны передать израильским властям всех оставшихся в живых заложников. В рамках соглашения Армия обороны Израиля в течение суток начнет частичный вывод своих подразделений из сектора Газа.

    Также подчеркивается, что режим прекращения огня вступает в силу только после официального одобрения соглашения с ХАМАС правительством Израиля.

    Ранее Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана президента США Дональда Трампа.

    В северных районах Газы продолжались авиаудары, несмотря на объявление о договоренности.

    Дональд Трамп подчеркнул, что израильские заложники должны вернуться из сектора Газа в понедельник.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    ХАМАС: Израиль начнет отводить войска из сектора Газа в пятницу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные должны приступить к отводу своих частей от основных городов сектора Газа в пятницу, сообщил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

    Отвод планируется начать 10 октября, вероятно, ночью будут какие-то приготовления, указал Хамдан телеканалу Al Araby, передает ТАСС.

    «Предполагается, что он начнется завтра. Возможно, ночью будут какие-то приготовления к этому, поэтому отвод войск должен начаться завтра», – сказа он, отвечая на вопрос о том, когда Израиль начнет вывод своих вооруженных сил из сектора Газа.

    Напомним, 9 октября начался режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Израиль и ХАМАС подписали договоренности. При этом в северных районах города Газа продолжились авиаудары.

    Комментарии (3)
    10 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Израиль прекратил авиаудары по сектору Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Войска Израиля остановили проведение атак с воздуха по сектору Газа, сообщает Al Jazeera.

    По информации Al Jazeera, завершение атак зафиксировано после решения правительства Израиля одобрить соглашение о прекращении огня, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабинет министров Израиля согласовал сделку по освобождению всех заложников, удерживаемых в секторе Газа. До этого израильские военные заявили, что ликвидировали палестинских радикалов в секторе Газа.

    Комментарии (0)
    10 октября 2025, 23:43 • Новости дня
    Палестинские группы во главе с ХАМАС высказались против «иностранной опеки»

    Tекст: Ирма Каплан

    Палестинские группы во главе с ХАМАС выразили признательность посредникам и международному сообществу за обеспечение соблюдения Тель-Авивом соглашения о прекращении огня, но отвергли иностранное вмешательство в управление анклавом.

    Палестинские группы выразили признательность и отметили «усилия Египта, Катара и Турции», призвав «эти страны, а также Вашингтон обеспечить соблюдение оккупантами соглашений», передает агентство IRNA.

    Движения ХАМАС, «Исламский джихад» (признано в России террористическим и запрещено) и «Народный фронт освобождения Палестины» также отвергли идею контроля над сектором Газа иностранным представителем.

    «Мы подчеркиваем решительное неприятие любой иностранной опеки и подтверждаем, что определение формы управления сектором Газа и основ деятельности его институтов является внутренним палестинским делом, которое должно определяться национальными силами нашего народа совместно», – приводит ТАСС выдержку из совместного заявления трех палестинских движений.

    При этом представитель ХАМАС Хазем Касем подчеркнул в интервью телеканалу Al Hadath в пятницу, что в плане США есть этапы, требующие дальнейшего обсуждения, подтвердив полную приверженность движения реализации первого этапа.

    Он пояснил, что по оставшимся вопросам ведется диалог с посредниками, и  подчеркнул важность сотрудничества со всеми сторонами для обеспечения продолжения действия соглашения о прекращении огня.

    Касем заявил, что движение готово отказаться от контроля над Газой на следующий день после войны и не желает участвовать ни в каких административных процессах в секторе. Он подчеркнул, что ХАМАС не даст Израилю никаких поводов для возобновления войны, отметив, что движение получило от посредников заверения в отношении плана американского президента Дональда Трампа и не вернется к войне.

    Однако, международные силы, в составе которых будут американские военные, будут развернуты в секторе Газа для контроля над режимом прекращения огня 12 октября, рассказал Al Hadath американский чиновник.

    По его словам, «американские войска прибудут в Газу в воскресенье утром».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Армия Израиля приступила к отведению армии из сектора Газа к утвержденным позициям, создав буферную зону и сохранив контроль над частью территории.

    Власти сектора Газа планируют обеспечить порядок в регионе, разместив подразделения МВД и национальной безопасности на освобождающихся от израильских войск территории.

    Комментарии (0)
    Главное
    Британия и США провели воздушную операцию у границ России
    Одессу перевели на генераторы после взрывов
    Daily Express: Киев признал беспомощность перед новыми ракетами России
    Корабли Европы уступили азиатским из-за запрета инновационной краски
    Экс-глава НАТО Столтенберг назвал Лаврова «элегантным дипломатом и грубияном»
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Средняя зарплата в трех сферах в России превысила 200 тыс. рублей

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия дала Китаю преимущество над Америкой в небе

    Вашингтон предложил запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через территорию России, посчитав, что это создает неравные условия для конкуренции с американскими перевозчиками. В Пекине инициативу назвали недальновидной и предупредили о возможных последствиях для мировой авиации. Продолжат ли китайские самолеты летать над Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации