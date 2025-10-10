Названо количество оставшихся в Купянске мирных жителей

Ганчев сообщил о тысяче оставшихся в Купянске мирных жителей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, около одной тысячи мирных жителей осталось в Купянске после принудительной эвакуации, проведенной силами киевского режима, передает ТАСС.

Ганчев отметил, что эвакуация проходила насильственным образом: «Людей выгоняли из их домов, когда наемники и вооруженные украинские формирования занимали эти позиции». По его словам, информация о количестве оставшихся поступает от российских военных.

Ганчев уточнил, что среди оставшихся в Купянске в основном пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением. По его словам, украинские военные не смогли насильно вывести этих граждан.

Глава ВГА добавил, что в условиях активных боевых действий у администрации нет возможности точно подсчитать число оставшихся и установить с ними контакт.

Также Ганчев сообщил, что украинские войска испытывают серьезные трудности с ротацией и снабжением боекомплектом в Купянске. По его данным, зафиксированы случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, преимущественно из мобилизованных подразделений. Вместе с тем украинские силы продолжают контролировать господствующие высоты внутри и вокруг города, используя их для нанесения ударов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили 70% Купянска в Харьковской области. Киев усилил Купянское направление штурмовыми подразделениями, сформированными из заключённых. Солдаты ВСУ отказались выполнять задачи под Купянском.