Марочко сообщил о взятии ВС России части водоема у Северска
В районе Северска российские подразделения за сутки расширили зону контроля, установив огневой контроль над значительной частью водоема Поселковый, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские подразделения за последние сутки продвинулись в районе Северска в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.
«За истекшие сутки в ходе продвижения наших войск восточнее населенного пункта Дроновка – в районе ж/д станции 444-й километр – и юго-западнее Серебрянки в ДНР бойцы РФ расширили зону контроля севернее населенного пункта Северск», – заявил Марочко.
Эксперт отметил, что под контролем российских военных теперь находится значительная часть водоема Поселковый, расположенного на окраине Северска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики вышли к позициям украинских военных под Северском в ДНР. Российские войска зашли в населенный пункт Звановка к югу от Северска. Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском.