Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
В Челябинске прошли сборы ветеранов спецоперации Уральского округа
В Челябинске более 100 ветеранов спецоперации обсудили вопросы поддержки, адаптации и трудоустройства, а также посетили агропредприятия региона.
Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога отметил на открытии важность обсуждения актуальных проблем и поддержки как самих участников, так и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Ребята, рад вас всех приветствовать! Здорово, что нам удалось собраться, чтобы обсудить самые горячие и актуальные вопросы для участников СВО, ветеранского сообщества. Сборы – это поддержка и для тех ребят, которые сейчас находятся на фронте, для их семей», – сказал он. Жога особо подчеркнул необходимость работы по адаптации ветеранов с самого начала их профессионального пути.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в приветственной речи заявил, что Ассоциация ветеранов СВО должна помогать возвращающимся с фронта бойцам социализироваться и вовлекаться в мирную жизнь. Он подчеркнул, что возвращение тысяч участников СВО станет мощным кадровым резервом для страны.
Сборы были организованы Ассоциацией ветеранов СВО совместно с Российским Союзом сельской молодежи. Участники ознакомились с программой трудоустройства ветеранов спецоперации в сельскохозяйственной отрасли Челябинской области, а также изучили действующие меры поддержки. Зампред комитета Госдумы Юлия Оглоблина отметила, что работа на земле помогает восстановлению и призвала создавать условия для успешного трудоустройства участников СВО.
В ходе второго дня сборов исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев даст оценку лучшим региональным практикам, а также пройдет круглый стол по законодательным инициативам и просветительская программа. В завершение мероприятия нескольким лидерам ветеранского сообщества Урала были вручены общественные награды.