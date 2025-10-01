В Челябинске прошли сборы ветеранов спецоперации Уральского округа

Tекст: Валерия Городецкая

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога отметил на открытии важность обсуждения актуальных проблем и поддержки как самих участников, так и их семей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Ребята, рад вас всех приветствовать! Здорово, что нам удалось собраться, чтобы обсудить самые горячие и актуальные вопросы для участников СВО, ветеранского сообщества. Сборы – это поддержка и для тех ребят, которые сейчас находятся на фронте, для их семей», – сказал он. Жога особо подчеркнул необходимость работы по адаптации ветеранов с самого начала их профессионального пути.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в приветственной речи заявил, что Ассоциация ветеранов СВО должна помогать возвращающимся с фронта бойцам социализироваться и вовлекаться в мирную жизнь. Он подчеркнул, что возвращение тысяч участников СВО станет мощным кадровым резервом для страны.

Сборы были организованы Ассоциацией ветеранов СВО совместно с Российским Союзом сельской молодежи. Участники ознакомились с программой трудоустройства ветеранов спецоперации в сельскохозяйственной отрасли Челябинской области, а также изучили действующие меры поддержки. Зампред комитета Госдумы Юлия Оглоблина отметила, что работа на земле помогает восстановлению и призвала создавать условия для успешного трудоустройства участников СВО.

В ходе второго дня сборов исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев даст оценку лучшим региональным практикам, а также пройдет круглый стол по законодательным инициативам и просветительская программа. В завершение мероприятия нескольким лидерам ветеранского сообщества Урала были вручены общественные награды.