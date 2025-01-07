Митрополит Владимир провел рождественское богослужение в Донецке

Митрополит Владимир совершил богослужение в Спасо-Преображенском соборе Донецка

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка состоялось рождественское богослужение под руководством Митрополита Владимира. Вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко они исполнили мечты детей, написавших на сайт Всероссийской акции «Елка желаний».

Среди получивших подарки были шестилетняя Мирослава и восьмилетний Даниил Ганцовы, а также четырехлетняя Татьяна Скворцова. Даниил мечтал о подводном дроне, так как увлекается историей затонувших кораблей и особенно «Титаника». Мирослава получила умную станцию, она занимается народными танцами и хочет стать доктором. А самая младшая, Таня, получила куклу, которой сразу стала заботливо заниматься.

Кириенко также посетил жителей Авдеевки, где регионы-шефы Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа подготовили многоквартирные дома для зимовки.

Людмила Клева передала через Кириенко в Москву новогодний шар с надписью «Авдеевка» для следующей елки.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Президент Владимир Путин в день Рождества Христова посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе.