Начальник пресс-центра сообщил о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

Вооруженные силы Украины потеряли до 555 человек в зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил, что среди потерь числятся боевая бронированная машина «Козак», пикап, гаубица FH-70 и орудие М119. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.



Бигма уточнил, что в течение суток были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ, что позволило уничтожить свыше 30 боевиков и бронированную машину «Козак». Также пятеро военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике нескольких механизированных и штурмовых бригад, а также подразделений территориальной обороны и Национальной гвардии Украины в районе населенных пунктов Двуречное, Глушковка, Богуславка, Боровая, Дружелюбовка, Торское и Серебрянское лесничество. Артиллерийские подразделения уничтожили восемь минометных расчетов противника.

Кроме того, за сутки расчетами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа. Ракетные войска «Запада» нанесли удар системами залпового огня «Торнадо-С» по пункту временной дислокации ВСУ в районе Боровой, что привело к дополнительным потерям до 30 боевиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в Сумской области, а также рядом с множеством населенных пунктов, в том числе Александрией и Веселовкой.

За минувшие сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три бронемашины и артиллерийское орудие. Совокупные потери вооруженных сил Украины за неделю превысили 12455 военнослужащих, уничтожены несколько десятков танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок, как сообщило Минобороны России.