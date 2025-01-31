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    В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад движется к расчеловечиванию двумя путями

    История прошлого века была благосклонна к США и безжалостна к России. На глобальных бедствиях, включая две мировые войны и распад СССР, США только наживались. Но это не значит, что мы только теряли. Мне кажется, этот опыт позволил нам и приобрести нечто важное.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому не нужен мир

    Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.

    4 комментария
    31 января 2025, 22:32 • Новости дня

    В Белом доме исключили торговые войны из-за повышения пошлин

    Белый дом: Трамп не боится повышения цен на товары из Китая, Мексики и Канады из-за новых пошлин

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп уверен, что повышение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая не станет причиной роста цен в стране и не приведет к торговым войнам, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

    Левитт отметила, что Трамп не опасается, что введение пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая может привести к увеличению цен для американских потребителей или возможным торговым войнам с этими странами, передает РИА «Новости».

    «Президент намерен обеспечить снижение цен и инфляции одновременно с введением пошлин», – сообщила Левитт.

    Отвечая на вопросы о возможных торговых войнах, которых опасаются в руководстве упомянутых стран, Левитт выразила сомнение в таком развитии событий.

    «Я не думаю так», – заявила она.

    В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп 1 февраля введет пошлины в отношении Канады, Китая и Мексики.

    Трамп объявил о планах ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с возможностью их увеличения в будущем.

    29 января 2025, 02:30 • Новости дня
    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам

    Вашингтон прокомментировал приостановку помощи иностранным государствам на 90 дней образом про пьяных матросов

    Белый дом образно прокомментировал приостановку помощи США другим странам
    @ Chris Kleponis/ Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Команда Байдена тратила бюджет «как пьяные матросы», что и вызвало необходимость пересмотра финансовой поддержки другим странам, заявила новый пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение Дональда Трампа приостановить финансирование программ помощи иностранным государствам на 90 дней.

    По словам Ливитт, это решение было принято для пересмотра программ и проверки их соответствия современным целям американской политики. Новый указ стал одним из первых шагов Трампа после вступления в должность президента США.

    Напомним, 21 января  Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации. «Никакая дальнейшая иностранная помощь США не будет предоставляться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике президента Соединенных Штатов», – заявил он.

    Позднее издание Politico сообщило, что Госдеп распространил директиву, в которой предписывалось сотрудникам прекратить работу по большинству действующих грантов на иностранную помощь, включая помощь Украине. Исключение было сделано только для Израиля и Египта.

    Одновременно с этим, в Киеве предприняли попытку опровергнуть приостановку помощи США Украине. По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, США продолжат оказывать военную помощь Украине в рамках ранее выделенных программ и пакетов.


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    31 января 2025, 02:49 • Новости дня
    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии

    Трамп заявил о принятии решения по выводу американских войск из Сирии

    Трамп анонсировал решение о выводе войск из Сирии
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон примет решение о возможном выводе американских войск из Сирии, подчеркнув, что вмешательство в сирийские проблемы нецелесообразно.

    Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, в Белом доме заявил о необходимости принятия решения относительно вывода американских войск из Сирии. По словам Трампа, США не должны вмешиваться в сирийский конфликт, поскольку Сирия сама должна решать свои проблемы.

    «Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались», – заявил Трамп. Его комментарии последовали после сообщений израильских СМИ о возможном выводе американских войск, который, по их утверждению, вызвал обеспокоенность в Израиле.

    Ранее американские чиновники сообщали израильским представителям, что президент Трамп заинтересован в выводе войск, которые остаются на территории Сирии. В декабре 2024 года Пентагон заявил, что в Сирии находится около 2 тыс. американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о передаче секретных разведданных новому руководству Сирии, касающихся угроз со стороны «Исламского государства*».

    Кроме того, Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус, что может стать реверансом в сторону Запада, хотя у Москвы сохраняются шансы на сохранение военных баз в арабской республике.

    Турция намерена в ближайшее время предпринять решительные шаги для ликвидации курдских боевиков на севере Сирии, если сирийское ответвление РПК не сложит оружие, как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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    31 января 2025, 18:56 • Видео
    США признали главную ложь об Украине

    Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    29 января 2025, 10:15 • Новости дня
    Жители Гренландии высказались о присоединении к США

    Подавляющее большинство гренландцев высказались против вхождения в состав США

    Жители Гренландии высказались о присоединении к США
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможной поддержке идеи со стороны острова, следует из опроса компании Verian по заказу датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

    Согласно опросу, 85% населения Гренландии не желают присоединения к Соединенным Штатам. Всего 6% гренландцев отдали бы предпочтение США перед Данией, а 9% остаются неопределившимися, передает Bloomberg.

    Лидеры Гренландии, включая премьер-министра Муте Б. Эгеде, стремятся к независимости.

    «Мы не хотим быть ни датчанами, ни американцами, мы, конечно, хотим быть гренландцами», – заявил премьер-министр.

    Между тем Дания стремится поддерживать единство с европейскими союзниками, избегая конфликта с Трампом. Премьер-министр Мэтте Фредериксен проводит встречи в Берлине и Париже для укрепления поддержки.

    Опрос, включавший 497 интервью, был проведен в интернете с 22 по 26 января и включал выборку гренландских граждан старше восемнадцати лет. Статистическая погрешность составляет около 3,1 процентного пункта.

    Ранее сообщалось, что Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию. В воскресенье бывший датский министр Том Хейм сообщил, что США смогут приобрести Гренландию у Дании только в случае отказа Британии от покупки острова.

    Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США, заявив, что остров останется независимой территорией.

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    30 января 2025, 06:40 • Новости дня
    Алгоритм МГУ-ППИ повысил производительность Nvidia в 800 раз

    Ученые МГУ-ППИ создали алгоритм для 800-кратного увеличения скорости Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Алгоритм, разработанный учеными из Университета МГУ-ППИ, ускорил графические процессоры Nvidia в 800 раз, что позволит решать сложные задачи в аэрокосмической и военной областях на недорогих чипах.

    Как сообщает South China Morning Post, ученые из Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне разработали алгоритм, который позволяет многократно увеличить производительность графических процессоров Nvidia в научных вычислениях. Этот алгоритм способен повысить скорость выполнения сложных вычислительных задач в 800 раз, используя доступные на рынке графические процессоры, что делает их более эффективными и экономичными.

    Доцент Ян Ян, руководитель группы, создавшей алгоритм, отметила, что новая методика сокращает время вычислений с дней до нескольких часов или даже минут. Это открывает широкие возможности для применения в аэрокосмической и военной отраслях, где требуется высокая скорость обработки данных на недорогих устройствах, не подпадающих под санкции США.

    Алгоритм, созданный в партнерстве Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института, уже вызвал интерес среди специалистов в различных отраслях благодаря своей способности значительно ускорять научные вычисления и снижать затраты на оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская компания DeepSeek выпустила улучшенный чат-бот R1, который превосходит американский ChatGPT, при этом с меньшими затратами, указанными здесь. Китайский чат-бот R1 за несколько дней существования радикально повлиял на рынок нейросетей, обвалив акции технологических гигантов США и вызвав мнения экспертов о возможности полной замены американских конкурентов. Богатейшие люди планеты потеряли 108 млрд долларов после падения индексов из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1, который оказался эффективнее ChatGPT.

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    31 января 2025, 05:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами

    Трамп пригрозил ввести стопроцентные пошлины из-за валютных планов стран БРИКС

    Трамп пригрозил странам БРИКС стопроцентными пошлинами
    @ WILL OLIVER/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пообещал обложить страны БРИКС стопроцентными пошлинами, если они создадут новую валюту, заменяющую доллар.

    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести стопроцентные пошлины на импорт товаров из стран БРИКС, если они попытаются создать новую валюту или заменить доллар США в мировой торговле, передает ТАСС.

    «Мы собираемся потребовать от этих, как кажется, враждебных стран дать обязательство, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту, чтобы заменить могущественный доллар США,» – написал Трамп в Truth Social.

    Трамп добавил, что если страны БРИКС попробуют отказаться от доллара, они должны «распрощаться с возможностью продавать товары американской экономике». Он подчеркнул, что «нет никаких шансов» на замену доллара в международной торговле.

    Ранее президент США уже заявлял о планах по введению пошлин в 100% против стран БРИКС. После этого индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Индия не поддерживает дедолларизацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что БРИКС не посягает на доллар, а лишь реагирует на политику США. Заместитель главы Национального экономического совета Индонезии Мари Элка Пангесту назвала дедолларизацию неизбежным процессом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести с 1 февраля пошлины 25% на импорт из Канады и Мексики, с возможностью дальнейшего их увеличения в будущем. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2024 года достигла исторического максимума, превысив 2 850 долларов за тройскую унцию на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи. Мировые цены на нефть в четверг продемонстрировали отрицательную динамику после выхода данных о росте запасов в США.

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    30 января 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал вертолет виновником авиакатастрофы под Вашингтоном

    Трамп назвал виновника авиакатастрофы под Вашингтоном
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофу над Потомаком спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

    Трамп, выступая в Белом доме, обвинил экипаж вертолета в провокации авиакатастрофы над рекой Потомак в Вашингтоне. По его словам, экипаж самолета авиакомпании American Airlines действовал верно и следовал установленному курсу при посадке, передает ТАСС.

    Президент США подчеркнул, что вертолет, по какой-то причине, находился на той же высоте, что и самолет в момент столкновения. «Очевидно, в момент столкновения они находились примерно на одной высоте, он [вертолет] двигался под углом. Это было ужасно», – заявил президент.

    Ранее Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне оказались граждане России, выразив соболезнования их семьям в ходе выступления в Белом доме.

    Напомним, в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk, на борту самолета находились 64 человека. В крушении погибли российские фигуристы и другие российские граждане.

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    30 января 2025, 13:22 • Новости дня
    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном

    Эксперт Горбачев: К авиакатастрофе в Вашингтоне привела несогласованность гражданских диспетчеров и военных

    Авиаэксперт указал на проблему управления воздушным движением в США в связи с катастрофой под Вашингтоном
    @ SHAWN THEW/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана перегружен. В таких обстоятельствах диспетчеры могли проявить невнимательность, что и привело к столкновению пассажирского самолета и военного вертолета, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Виктор Горбачев. Он также допускает, что трагедия произошла из-за недопонимания между специалистами гражданской авиации и военными.

    «Причиной столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне, скорее всего, стал человеческий фактор», – считает Виктор Горбачев, гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации. Он напомнил, что аэропорт имени Рональда Рейгана «колоссально перегружен». В таких условиях диспетчеры могли проявить невнимательность.

    Впрочем, эксперт допускает, что произошло недопонимание между специалистами гражданской авиации и военными. Горбачев объясняет: военные должны были пролететь первыми, а пассажирский самолет необходимо было направить на второй круг. «Но, судя по всему, этого сделано не было. Кроме того, Пентагон мог не предупредить гражданских о планах полета», – допускает он.

    «На мой взгляд, второй вероятной причиной трагедии стала несогласованность действий американских структур. Расследование покажет, что привело к катастрофе, но инцидент свидетельствует о проблеме управления воздушным движением в США», – подчеркнул спикер. Он уточнил, что в данном случае «соседство» военного и гражданского сектора могло привести к нарушению правил безопасности полета.

    Собеседник на этом фоне обратил внимание на участившиеся случаи опасного сближения американских самолетов. Так, в январе этого года в аэропорту Финикса два судна едва не столкнулись при заходе на посадку. До этого, в декабре 2024-го, два самолета практически столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Лос-Анджелеса. Вырисовывается весьма опасная тенденция. «Американцам явно следует разобраться с системой управления воздушным движением», – заключил Горбачев.

    Ранее пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом UH-60 Black Нawk при заходе на посадку в вашингтонском аэропорту имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Источник в ФБР сообщил NBC, что ведомство исключило версию о теракте при авиакатастрофе.

    Менее чем за 30 секунд до катастрофы авиадиспетчер спросил вертолет, видит ли он прибывающий самолет. Несколько мгновений спустя диспетчер сделал еще один радиовызов вертолету. После этого произошло столкновение. Радиомаяк самолета перестал передавать сигнал в 730 метрах от взлетно-посадочной полосы, примерно посередине реки.

    Всего на борту самолета находилось 64 человека. Экипаж вертолета состоял из троих военнослужащих. CBS News со ссылкой на полицию сообщал, что в ходе поисково-спасательной операции на реке Потомак из воды достали не менее 18 тел. Собеседник говорил, что выживших пока не обнаружено. Как отмечает агентство Reuters, авиакатастрофа может стать самой смертельной с 2001 года.

    Спортивный агент Ари Закарян сообщил, что на борту рухнувшего под Вашингтоном самолета находились представители российской школы фигурного катания. По словам источника ТАСС, среди них были чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что ведомство незамедлительно начало расследование обстоятельств столкновения пассажирского самолета и военного вертолета.

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    30 января 2025, 08:37 • Новости дня
    Guardian: Украина потрясена приостановкой всех программ внешней помощи США

    Tекст: Александра Юдина

    Украина потрясена после решения президента США Дональда Трампа прекратить внешнюю помощь, что привело к заморозке ряда важных проектов, пишет Guardian.

    По данным британской газеты, решение Трампа о приостановке всех программ внешней помощи вызвало потрясение на Украине, передает РИА «Новости».

    Остановка финансирования в одночасье заморозила многие проекты, которые ранее реализовывались с поддержкой Соединенных Штатов.

    В публикации рассказывается о неудачных попытках киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых критически важных программ.

    «Они попросили исключить некоторые из тех программ, которые они считали критически важными, но у них не получилось», – пишет источник газеты.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки их соответствия внешней политике Соединенных Штатов.

    При этом администрация Трампа внесла изменения в указ о приостановке программ помощи другим странам, допустив исключения для гуманитарной помощи в сферах медицины и питания. Кроме того, Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа.

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    29 января 2025, 18:44 • Новости дня
    Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа

    Axios: Индейцы подверглись преследованиям во время антииммигрантских рейдов в США

    Индейцы стали жертвами антииммигрантских рейдов Трампа
    @ Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Индейские племена сообщили о преследованиях их членов федеральными агентами во время рейдов, связанных с антииммигрантской политикой администрации президента США Дональда Трампа.

    Как пишет Axios, представители некоторых индейских племен заявили о случаях, когда члены их общин подвергались преследованиям со стороны федеральных агентов по иммиграции. Навахо, одно из крупнейших индейских племен США, заявило, что их члены подвергались допросам со стороны сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Аризоне и Нью-Мексико. Президент навахо Буу Нигрен сообщил о множестве жалоб от граждан на действия федеральных агентов, которые целенаправленно искали нелегальных иммигрантов. Он призвал членов племени всегда иметь при себе удостоверения личности, выданные штатом, такие как водительские права или сертификат о принадлежности к коренному населению, чтобы избежать подобных ситуаций.

    Племя апачей мескалеро в Нью-Мексико также сообщило, что на прошлой неделе к одному из членов племени на испанском языке обратились агенты ICE и попросили предъявить удостоверение личности, хотя индеец свободно говорил по-английски. Племя сиссетон вахпетон ойате из резервации Лейк-Траверс в Южной Дакоте заявило, что временно отменяет все сборы за выдачу или замену удостоверений личности на фоне обеспокоенности членов племени столкновениями с ICE.

    Южное племя пайютов Сан-Хуан, земли которого находятся на границе Юты и Аризоны, рекомендовало своим гражданам регистрировать встречи с ICE, требовать значки агентов, держать двери закрытыми и требовать ордер, если агенты подошли к дому. Племя Монтаны тоже выпустило ряд инструкций, призывающих своих членов хранить молчание, иметь при себе удостоверение личности.

    При этом издание отмечает, что для федеральных агентов практика проведения операций по борьбе с наркотиками или нелегальной миграцией на индейских землях является обычным делом – еще со времен администрации Обамы американские агенты активно преследуют контрабандистов, использующих закрытые территории племен для преступной деятельности.

    Напомним, Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища. Также администрация приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в четырех странах Латинской Америки, способствовавших въезду мигрантов в США.

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    29 января 2025, 12:29 • Новости дня
    Киев заявил о продолжении военной помощи США вопреки заявлениям Трампа

    Tекст: Александра Юдина

    Украина продолжает получать военную поддержку США по ранее утвержденным пакетам, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом приостановку помощи на три месяца, заявил глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

    По его словам, Украина продолжает получать военную помощь от США по ранее утвержденным пакетам, передает РИА «Новости».

    Коваленко заверил, что распространенная в медиа информация об остановке военной помощи не соответствует действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине почти 90% СМИ зависели от западных грантов, что вызывало опасения по поводу возможной монополизации медиапространства на фоне заморозки американской помощи на три месяца, заявила директор Института массовой информации Оксана Романюк.

    Ранее США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство USAID приостановило выполнение всех проектов на Украине по указанию правительства.

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    30 января 2025, 03:09 • Новости дня
    Трамп поручил подготовить Гуантанамо для содержания до 30 тыс. мигрантов

    Дональд Трамп разработал указ о размещении до 30 тыс. мигрантов в Гуантанамо

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который позволит содержать до 30 тысяч нелегальных мигрантов на американской базе Гуантанамо на Кубе.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается подписать указ о временном размещении до 30 тыс. нелегальных мигрантов на базе Гуантанамо на Кубе. Как сообщает ТАСС, такое заявление Трамп сделал во время выступления в Белом доме. Он уточнил, что места в Гуантанамо предназначены для содержания наиболее опасных преступников, которые, по его словам, угрожают безопасности американцев.

    Трамп отметил, что многие из этих мигрантов настолько опасны, что их нельзя доверить другим странам. «Так что мы пошлем их в Гуантанамо. Это место, откуда трудно выбраться», – заявил он. Президент также подписал законопроект, получивший название по имени Лейкен Райли, американки, убитой нелегальным мигрантом в 2024 году. Закон позволяет задерживать и депортировать нелегальных мигрантов, обвиняемых в преступлениях, до решения суда.

    Планы Трампа вызвали резкую реакцию на Кубе. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал их актом жестокости, а министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья подчеркнул, что Гуантанамо – это территория Кубы, незаконно оккупированная США. Кубинские власти оценивают инициативу Трампа как нарушение прав человека и международного права.

    Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году и с тех пор вызывает критику со стороны правозащитников из-за правового вакуума, в котором оказываются заключенные. При Бараке Обаме был издан указ о ее закрытии, но он так и не был исполнен. Сейчас Гуантанамо снова становится предметом международных споров из-за планов администрации Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу приема беженцев с Украины U4U в связи с новым указом президента Дональда Трампа, требующим всесторонней оценки условий программы. Администрация президента США Дональда Трампа дала указание увеличить число задерживаемых мигрантов до полутора тыс. в день, акцентируя внимание на тех, кто подозревается в преступлениях. МИД Колумбии объявил о снятии напряженности в отношениях с США, которая возникла после запрета на посадку самолетов с депортированными колумбийцами.

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    31 января 2025, 11:33 • Новости дня
    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет

    Рябков заявил об отсутствии подвижек в организации контакта Путина и Трампа

    МИД: Подвижек с организацией контакта Путина и Трампа нет
    @ The Kremlin Moscow/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что продвижения в организации контакта между президентами России и США пока нет, однако возобновление прямого политического диалога остается актуальной задачей.

    Продвижения в организации контакта между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом нет, сообщает ТАСС.

    Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил, что вопрос о контакте лидеров двух стран задается ежедневно, однако подвижек пока не наблюдается.

    Рябков подчеркнул, что Россия внимательно фиксирует все публичные сигналы, поступающие из Вашингтона по различным вопросам. Эти сигналы касаются как острых, так и более долгосрочных и срочных тем.

    По его словам, возобновление прямого диалога на политическом уровне между Россией и США было бы крайне востребовано. Это подчеркнуло бы важность поддержания открытых каналов коммуникации в нынешних международных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, ранее на этой неделе замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что информации о дате телефонной беседы между Путиным и Трампом пока нет.

    Между тем Дональд Трамп отказался обсуждать свои возможные контакты с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, однако отметил, что дела по обоим направлениям идут хорошо.

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    29 января 2025, 04:14 • Новости дня
    АP: США приостановили выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID

    Госдеп приостановил выплаты украинским чиновникам по программе помощи

    Tекст: Максим Попов

    Украинские чиновники могут лишиться зарплаты из-за приостановки программы помощи Госдепартамента США, сообщило Associated Press.

    По информации агентства, должностные лица на Украине могут остаться без выплат, предусмотренных программой иностранной поддержки, финансируемой Госдепартаментом США, передает РИА «Новости». Это решение связано с недавним заявлением Белого дома, в котором сообщается, что президент США Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке на 90 дней оказания помощи другим странам для анализа их соответствия внешнеполитическим интересам США.

    Отмечается, что гражданские программы, имеющие критическое значение для военной активности Украины, инициируются Госдепом и в настоящее время находятся под угрозой. Поддержка заработной платы, предоставляемая США для функционирования украинского правительства, также может быть затронута, несмотря на экономический ущерб, вызванный вооруженным конфликтом.

    Ранее сообщалось, что киевский офис USAID получил распоряжение о приостановке финансирования всех проектов на территории Украины.

    USAID является значимым партнером киевского режима в сфере финансовой и гуманитарной помощи. Начиная с 2022 года объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны агентства превысил 30 млрд долларов. Помимо этого, USAID оказало гуманитарную помощь на сумму 2,6 млрд долларов и предоставило 5 млрд долларов на поддержку развития.

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    29 января 2025, 22:22 • Новости дня
    NYP: Трамп намерен выдворить иностранных участников антиизраильских акций в США
    NYP: Трамп намерен выдворить иностранных участников антиизраильских акций в США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Трамп планирует подписать указ по депортации активистов, принимавших участие в антиизраильских протестах. Это коснется и иностранных студентов, имеющих образовательные визы.

    По данным NYP, указ, направленный на борьбу с антисемитизмом, должен быть подписан в ближайшее время. Согласно документу, федеральные органы должны определить меры для противодействия антисемитизму, включая депортацию активистов, нарушивших законы. Органы обязаны представить свои рекомендации в течение 60 дней.

    Указ предусматривает, что Министерство юстиции займется расследованием антиизраильских акций, фактов антисемитскиз угроз и граффити в поддержку ХАМАС, в том числе в студенческих городках. Документ требует депортации иностранных граждан, включая иностранных студентов, участвовавших в антисемитских протестах.

    В 2023 году ректор Пенсильванского университета ушла с должности из-за антисемитизма.

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    29 января 2025, 04:58 • Новости дня
    Департамент Маска заявил об экономии миллиарда долларов в день для США

    DOGE под руководством Маска сэкономил для США миллиард долларов в день

    Департамент Маска заявил об экономии миллиарда долларов в день для США
    @ Chip Somodevilla/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Департамент по достижению государственной эффективности США под руководством Илона Маска заявил об экономии одного миллиарда долларов в день для федерального бюджета благодаря сокращению расходов и реструктуризации, передает ABC News.

    Как сообщает телеканал, недавно созданный Департамент по достижению госэффективености США (DOGE), возглавляемый Илоном Маском, уже обеспечивает экономию федеральному правительству в размере около миллиарда долларов в день, передает РИА «Новости».

    Этот результат достигается главным образом за счет отказа от найма на должности, которые не являются необходимыми, сокращения программ инклюзивности и прекращения выплат иностранным организациям.

    В департаменте подчеркнули, что, несмотря на впечатляющие начальные показатели, их цель — увеличить ежедневную экономию до трех миллиардов долларов. Их задача — еще более радикально сократить расточительные расходы и повысить эффективность работы государственных органов.

    Также стало известно, что бизнесмен Вивек Рамасвами, который должен был возглавить DOGE вместе с Маском, покинул свой пост. По информации телеканала, Рамасвами рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Огайо.

    Однако, помимо положительных моментов, против DOGE уже поданы три судебных иска. По некоторым данным, департамент Маска обвиняют в нарушении закона о федеральном консультативном комитете, утверждая, что он был создан незаконно и должен соблюдать требования прозрачности и этики.

    Ранее сообщалось, что первые указы президента США Дональда Трампа привели к хаосу и частичной парализации работы министерств и ведомств. 

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