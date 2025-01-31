Семьи-участники конкурса «Это у нас семейное» присоединились к ликвидации нефтеразлива

Семьи участников конкурса «Это у нас семейное» присоединились к ликвидации последствий разлива мазута в Черном море

Семьи Большаковых, Ивановых и Мелентьевых собирали мазут, а семья Попович, помимо этого, собирала средства для ферм, которые занимаются очисткой птиц, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Полуфиналисты конкурса Мелентьевы рассказали, что сразу отправились в Анапу, где им выдали защитную одежду и инвентарь.

«Когда мы вышли на берег, увидели печальную картину. Пляжи были покрыты темными пятнами мазута. Однако холодная погода сыграла нам на руку: при низких температурах мазут затвердел, что облегчало его сбор», – рассказал Александр Мелентьев.

Добровольцы, работавшие на побережье, понимали важность своей работы, ведь каждый собранный килограмм мазута – это спасенные жизни морских обитателей, сохраненные экосистемы и чистые пляжи.

Семья Попович из Анапы несколько раз выходила на уборку мазута. «Мы ходили с мужем, потому что с детьми до 18 лет туда нельзя, – рассказала Дарья Попович. – Еще погода должна быть солнечной, мокрый песок плохо отсеивается. Мы также собираем средства, чтобы купить необходимое для груминг-салонов и ферм, где отмывают птиц, лекарства для бездомных собак».

Победители конкурса – математики Большаковы, приехав в волонтерский центр, были поражены количеством мазута на пляже. Полуфиналисты конкурса Ивановы из Тимашевска ездили убирать мазут на Бугазской косе и Белом пляже.

Участники конкурса «Это у нас семейное» из Севастополя и Республики Крым также не остались в стороне. Семьи Аксентьевых и Палей из Ялты собирают корм пострадавшим птицам, которые находятся в Ялтинском зоопарке «Сказка». Финалисты Кочарян и Савченко из Севастополя планируют присоединиться к уборке мазута в ближайшее время.