Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Володин направил в Конгресс США обращение из-за данных о покушении на Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил официальное обращение в Конгресс США в связи с информацией о возможной подготовке администрацией бывшего президента США Джо Байдена покушения на президента России Владимира Путина, озвученной американским журналистом Такером Карлсоном.
В документе Госдума выразила крайнее возмущение данной информацией, подчеркнув, что обсуждение физического устранения президента России может быть расценено как акт международного государственного терроризма, сообщается в Telegram-канале Госдумы.
Депутаты считают, что молчание Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на данное обвинение можно интерпретировать как доказательство их вины и попытку избежать ответственности.
Госдума подчеркнула, что обсуждение организации убийства главы государства является серьезным преступлением и несет угрозу глобальной безопасности, что может привести к ядерной войне. В связи с этим депутаты потребовали от Конгресса США провести тщательное расследование и в случае подтверждения факта наказать виновных.
Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления. Также Володин назвал администрацию Байдена «бандитами и убийцами».