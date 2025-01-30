Володин направил в Конгресс США обращение из-за данных о покушении на Путина

Tекст: Валерия Городецкая

В документе Госдума выразила крайнее возмущение данной информацией, подчеркнув, что обсуждение физического устранения президента России может быть расценено как акт международного государственного терроризма, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

Депутаты считают, что молчание Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на данное обвинение можно интерпретировать как доказательство их вины и попытку избежать ответственности.

Госдума подчеркнула, что обсуждение организации убийства главы государства является серьезным преступлением и несет угрозу глобальной безопасности, что может привести к ядерной войне. В связи с этим депутаты потребовали от Конгресса США провести тщательное расследование и в случае подтверждения факта наказать виновных.

Ранее американский журналист Такер Карлсон обвинил администрацию Байдена в попытках убийства Владимира Путина, председатель Госдумы Вячеслав Володин потребовал расследовать эти заявления. Также Володин назвал администрацию Байдена «бандитами и убийцами».