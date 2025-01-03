Патриарх Кирилл предложил установить новый праздник в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил ввести новый праздник – День столицы российского государства, согласно инициативе, он станет отмечаться 3 января, передает ТАСС.

Предстоящий праздник будет приурочен к переносу митрополичьей кафедры из Владимира в Москву в XIV веке святителем Петром, которого патриарх назвал «основоположником Москвы как столичного града».

РПЦ 3 января чествует память святителя Петра, митрополита Московского и всея Руси.

«В гражданском календаре основание Москвы празднуется, а день Москвы как столицы не празднуется. Хочу, чтобы меня все услышали – и московские власти, и общественность, и интеллигенция, ученые – давайте же праздновать день, когда Москва стала столицей Русского государства», – заявил патриарх.

Он отметил, что до переноса кафедры Москва была небольшим, малоизвестным городом, не игравшим значительной роли.

Текущий День города Москвы по закону отмечается в первую или вторую субботу сентября. Он призвал московские власти и общественность поддержать его инициативу.

Ранее в Госдуме предложили провести ребрендинг Хэллоуина, переименовав его в «Ночь таинственных историй» с российскими символами.