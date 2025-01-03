Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».20 комментариев
Приставам разрешили взыскивать долги в цифровых рублях
Судебные приставы России с начала года получили право взыскивать задолженности в цифровых рублях, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
С 1 января судебные приставы могут взыскивать долги в цифровых рублях, это стало возможным благодаря внесенным изменениям в федеральный закон, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Согласно закону «Об исполнительном производстве», взыскание на цифровые рубли обращается при недостаточности денежных средств должника на счетах в банках. В этом случае оператор платформы цифрового рубля переводит средства в размере задолженности на депозитный счет службы судебных приставов. Для цифровых кошельков не действует возможность сохранения средств в размере прожиточного минимума.
Цифровые рубли хранятся на специальных цифровых кошельках, которые открываются на платформе Банка России. Доступ к этим счетам возможен через мобильные приложения и интернет-банки. Цифровой рубль призван стать средством платежей и переводов без банковских комиссий и лимитов.
Ранее ЦБ сообщал о планах ввести цифровой рубль в эксплуатацию для операций казначейства с 2026 года, отмечалось, что эксплуатация начнется с тестовых операций и экспериментальной фазы на реальных клиентах в 2025 году.