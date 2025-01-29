Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, действительно являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.0 комментариев
Умер заслуженный артист России Борис Улитин
В Петербурге скончался заслуженный артист России и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин
В Петербурге скончался Борис Улитин, заслуженный артист России и житель блокадного Ленинграда, который был известен своими работами в театре и дубляже.
Заслуженный артист Российской Федерации Борис Улитин скончался в Петербурге, сообщили представители городского комитета по культуре, выразившие соболезнования его родным, близким и коллегам.
Борис Улитин родился в творческой семье и с детства был окружен атмосферой театра. Его отец руководил театром на Литейном проспекте, а мать была балериной Мариинского театра. В годы блокады Ленинграда Улитин остался в городе с тетей и лишь в 1943 году воссоединился с матерью. Окончив театральный институт, он был замечен Николаем Акимовым, который пригласил его в труппу Театра комедии, где артист провел почти 60 лет, передает РИА «Новости».
Борис Улитин также был известен своей работой в кинематографе. Его голос звучит в более чем 40 фильмах и мультфильмах, включая такие известные картины, как «Звездные войны», «Чужой против хищника» и «Пираты Карибского моря».