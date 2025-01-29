Песков заявил об отсутствии планов по визиту Лукашенко в Россию

Эксперт: План покушения на Путина мог появиться у «ястребов» Байдена

Дробницкий: В администрации Байдена каждая группировка делала то, что хотела

Tекст: Анастасия Куликова

«США организовывали покушения на многих своих оппонентов», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. Однако, как уточнил собеседник, в случае с Россией речь идет о великой ядерной державе, и убийство российского лидера стало бы casus belli.

«Грозило ли посягательство на жизнь, скажем, Фиделя Кастро Вашингтону войной с Кубой? Белым домом проводилась негласная черта между манипулированием политической ситуацией внутри стран, которые не могут бросить вызов Штатам, и ведением такой же политики в отношении серьезных акторов», – пояснил собеседник.

«Планы по убийству президента России – это очевидная игра на ядерную войну. США этого всегда остерегались», – считает эксперт. Впрочем, по его словам, бывшая администрация Байдена продемонстрировала полный распад госуправления, когда «каждая группировка делала то, что она хотела». На этом фоне Дробницкий допускает, что идея покушения могла так или иначе появиться у американских чиновников.

«В любой другой администрации до Байдена такое сложно представить. Но при 46-м президенте правила внутренней игры, которые существовали десятилетиями, могли расшататься», – отметил спикер. Политолог также напомнил слова Карлсона о том, что для бывшего руководства Белого дома «хаос стал защитным экраном».

В этой связи собеседник обратил внимание на фигуру Энтони Блинкена. «Он – главный «ястреб» в администрации Байдена. Сам экс-госсекретарь и его окружение стремились к максимальному обострению украинского кризиса с ползучим вхождением Соединенных Штатов в конфликт. На замечания, что эскалация может привести к серьезным последствиям, тот отвечал, что опасностей не видит», – напомнил Дробницкий.

В то же время заявление американского журналиста могло быть сделано «для красного словца». «Карлсон не привел каких-либо доказательств и подробностей. Возможно, он исходил из соображений «лучше поддать больше жару» и обвинить разжигателей войны, нежели основывался на фактическом материале», – считает эксперт.

По мнению собеседника, Карлсон также хотел предостеречь американцев, что «возможное возвращение этих либеральных интернационалистов из администрации Байдена во власть, по сути, будет означать катастрофу и может привести к третьей мировой войне». «В этом смысле журналист выступает за максимально жесткие репрессии против либеральных элит и всей либеральной бюрократии США. Стоит ожидать, что он будет продолжать в это «играть», – прогнозирует аналитик.

«Однако если информация о попытке покушения на президента России подтвердится, то это бросит серьезную тень на все дальнейшее взаимодействие с Вашингтоном. Да, к власти пришла новая администрация, и риторика Трампа в отношении предшественника достаточно горячая. Но сменяемость власти в Америке становится очень опасной вещью, потому что если вернутся демократы, то все «табуном» побегут в обратную сторону. Это делает США крайне опасной державой», – заключил Дробницкий.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского лидера Владимира Путина. Каких-либо доказательств и деталей он не привел. «Бывший госсекретарь Энтони Блинкен открыто говорил, что настаивает на настоящей войне, например, на убийстве Путина. То, что пыталась сделать администрация Байдена, это убить Путина», – сказал журналист в интервью с коллегой Мэттом Таибби.

По словам Карлсона, все это можно считать настоящим «безумием». Он отметил, что администрация Байдена могла предпринимать такие попытки, поскольку для них «хаос является защитным экраном».

Комментируя это заявление американского журналиста, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отечественные спецслужбы делают все необходимое для безопасности главы государства.