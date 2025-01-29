Ким Чен Ын отчитал партийцев за аморальное поведение

Ким Чен Ын отчитал партийцев за злоупотребление положением на увеселительном мероприятии

Tекст: Вера Басилая

ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание секретариата Центрального комитета Трудовой партии Кореи, на котором выразил недовольство поведением членов уездного партийного комитета. Ким Чен Ын осудил аморальное поведение партийцев, посетивших мероприятие с распитием алкоголя в уезде Онхчон города Нампхо, передает ТАСС.

На заседании были обсуждены случаи грубого нарушения партийной дисциплины. В частности, руководство уездного партийного комитета было замечено в организации и в мероприятии в «заведении культурно-бытового обслуживания», где присутствовало около 40 человек, включая руководство комитета, где их угостили «выпивкой».

ЦТАК отметило, что подобное поведение является беспрецедентным в истории партии.

Ким Чен Ын подчеркнул важность укрепления партийной дисциплины и предостерег от внутреннего разложения, которое может привести к утрате партийной идентичности региона и возникновению социальной прослойки, злоупотребляющей своим положением. Он назвал произошедшее моральным преступлением, способным подорвать здоровую атмосферу в партии.

По итогам заседания уездный партийный комитет был расформирован. Было также рассмотрено другое нарушение в уезде Уси провинции Чагандо, где инспекция нанесла ущерб жителям, посягнув на их имущество.

