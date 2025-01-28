Не раздавайте диагнозы. Ментальные расстройства – это не модный аксессуар, а сложные состояния, которые нельзя определить за три минуты общения. Мы все люди, и у каждого из нас бывают сложные периоды. Но это не значит, что мы обязаны друг друга диагностировать и швыряться терминами вроде «токсик», «манипулятор» или «психопат».4 комментария
МИД России оценил заявление Ирана о выходе из ДНЯО
Москва расценила заявление Ирана о выходе из ДНЯО как предупреждение Западу
Москва расценивает заявление Ирана о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как предупреждение в ответ на угрозы западных стран восстановить международные санкции, сообщили в МИД России.
В ведомстве отметили, что высказывания иранских представителей следует рассматривать в контексте тех вызовов, которые создают некоторые игроки на международной арене, включая угрозы военных ударов по ядерным объектам. В МИД подчеркнули, что надеются на пересмотр деструктивной политики тех, кто пытается вытолкнуть Иран из ДНЯО, пишет РБК.
Россия неизменно выступает за укрепление ДНЯО и его универсализацию, указали в министерстве. Иран, по словам российских дипломатов, выполняет свои обязательства по ДНЯО, несмотря на противодействие и ожидания его промахов со стороны некоторых стран. Москва рассчитывает, что планы недобросовестных оппонентов Тегерана не сбудутся.
Ранее сообщалось, что Иран намеревается выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае восстановления санкций Совета Безопасности ООН по механизму snapback.