МИД России оценил заявление Ирана о выходе из ДНЯО

Москва расценила заявление Ирана о выходе из ДНЯО как предупреждение Западу

Tекст: Елизавета Шишкова

В ведомстве отметили, что высказывания иранских представителей следует рассматривать в контексте тех вызовов, которые создают некоторые игроки на международной арене, включая угрозы военных ударов по ядерным объектам. В МИД подчеркнули, что надеются на пересмотр деструктивной политики тех, кто пытается вытолкнуть Иран из ДНЯО, пишет РБК.

Россия неизменно выступает за укрепление ДНЯО и его универсализацию, указали в министерстве. Иран, по словам российских дипломатов, выполняет свои обязательства по ДНЯО, несмотря на противодействие и ожидания его промахов со стороны некоторых стран. Москва рассчитывает, что планы недобросовестных оппонентов Тегерана не сбудутся.

Ранее сообщалось, что Иран намеревается выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае восстановления санкций Совета Безопасности ООН по механизму snapback.