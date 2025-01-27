«Волонтеры Победы» почтили память героев блокадного Ленинграда

В разных регионах России и за ее пределами состоялись памятные акции, направленные на сохранение исторической памяти о мужестве и стойкости жителей блокадного Ленинграда.

В преддверии 27 января в Ленинградской области было проведено первое обучение Международного волонтерского корпуса, приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот проект объединил волонтеров из России и девяти других стран.

Участники образовательной программы изучили исторический минимум, подготовленный сотрудниками Национального центра исторической памяти. Одной из ключевых мероприятий для волонтеров стал День полного освобождения Ленинграда, где они смогли применить свои знания.

Председатель центрального штаба «Волонтеров Победы» Ольга Занко отметила важность участия молодежи в сохранении исторической правды: «Мы видим, как в ряде стран пытаются переписать историю. Наша задача – защитить нашу историческую память, вовлекая в эту работу молодых людей».

Волонтеры не только организовали просветительские мероприятия, но и навестили ныне живущих жителей блокадного Ленинграда, передавая им теплые пожелания и подарки. Они также возложили цветы к мемориалам, провели исторические уроки и показали архивное видео «Код доступа: матч жизни». В рамках акции «Блокадный хлеб» добровольцы рассказали о тяжелых условиях жизни в осажденном городе.

«Подвиг солдат и мирных жителей Ленинграда – символ мужества нашего народа. Мы, «Волонтеры Победы», обязаны передавать память о героях будущим поколениям», – подчеркнула исполнительный директор движения Анастасия Рябова.