Гражданина России отдали под суд в Тбилиси за наркопреступления

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Чечин и его родные заявляют, что преследование началось из-за участия в акциях протеста, которые проводятся с 28 ноября прошлого года против решения властей не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Окружение Чечина сообщило, что ранее он занимался активной оппозиционной деятельностью в России, а три года назад переехал жить в Грузию.

На акциях протеста в Грузии россиянин задерживался дважды – в ноябре и в декабре.

Чечину инкриминируют приобретение и хранение наркотиков в особо крупных объемах, за это ему грозит заключение на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное.

В этом году из Грузии уже выдворили 25 иностранных граждан за участие в акциях протеста, среди них были и россияне.