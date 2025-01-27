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Гражданина России отдали под суд в Тбилиси за наркопреступления
Судебный процесс над гражданином России Антоном Чечиным, которому грозит пожизненное заключение за наркопреступления, начался в Тбилиси, сам подсудимый говорит о политических мотивах преследования, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Чечин и его родные заявляют, что преследование началось из-за участия в акциях протеста, которые проводятся с 28 ноября прошлого года против решения властей не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года, сообщает агентство «Интерпрессньюс».
Окружение Чечина сообщило, что ранее он занимался активной оппозиционной деятельностью в России, а три года назад переехал жить в Грузию.
На акциях протеста в Грузии россиянин задерживался дважды – в ноябре и в декабре.
Чечину инкриминируют приобретение и хранение наркотиков в особо крупных объемах, за это ему грозит заключение на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное.
В этом году из Грузии уже выдворили 25 иностранных граждан за участие в акциях протеста, среди них были и россияне.