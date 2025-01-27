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    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

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    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

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    27 января 2025, 10:01 • Новости дня

    В МИД назвали западных «миротворцев» на Украине военной целью

    Мирошник назвал военной целью любых прибывших на Украину западных «миротворцев»

    Tекст: Вера Басилая

    Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, будет военной целью с вполне понятными последствиями, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник обратил внимание в Telegram-канале на комментарий главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, который в интервью немецкой газете Welt am Sonntag допустил возможность размещения миссии на Украине для обеспечения перемирия. Посол подчеркнул, что любые военные контингенты, вошедшие на Украину без разрешения России, будут рассматриваться как военные цели с соответствующими последствиями.

    Дипломат также выразил удивление, почему идеи о введении миротворческих сил не поднимались в Германии ранее, во время подготовки украинского контрнаступления и создания так называемой «танковой коалиции» для поддержки Владимира Зеленского. По его мнению, попытки западных стран организовать «миротворцев» отражают стремление сохранить киевский режим с использованием «псевдогуманных методов».

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, не исключила возможность отправки немецких миротворцев на Украину в случае прекращения огня. Она указала на необходимость международного присутствия для обеспечения соблюдения перемирия и подчеркнула готовность Германии поддерживать любые действия, направленные на достижение мира.

    В свою очередь, депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

    Между тем, Великобритания планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что западные миротворцы, появившись на Украине, будут абсолютно неэффективными и беспомощными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине».

    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко ожидает «свет в конце тоннеля» на Украине в 2025 году

    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность в возможной развязке конфликта на Украине в текущем году, передает РБК. Свои мысли он озвучил после голосования на выборах. Лукашенко указал, что хотя боевые действия вряд ли закончатся, «какая-то развязка» ожидается. Он подчеркнул, что славянские народы, начав конфликтовать, могут сохранять напряженность долгое время, однако «свет в конце тоннеля» появится в этом году.

    Лукашенко также заявил, что Белоруссия настаивает на мирном урегулировании ситуации на Украине, при этом в будущих переговорах необходимо учитывать российские интересы. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», – отметил он.

    Президент Белоруссии предупредил о возможности эскалации конфликта, которая может распространиться и на Европу. «Поэтому надо сейчас остановиться – это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, а Белоруссия в ответ укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Захарова высмеяла заявление Зеленского о запрете переговоров с Россией

    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Захарова в Telegram-канале отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. По словам Зеленского, он остановил «сепаратизм» в стране, запретив представителям и политическим деятелям проводить переговоры, оставив это право только за собой.

    Захарова в своем Telegram-канале иронично отметила, что это похоже на ситуацию, когда «в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров».

    Накануне Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты.

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    26 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР

    Минобороны России подтвердило освобождение Великой Новоселки в Донецкой народной республике

    Tекст: Ольга Иванова

    Населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике был освобожден усилиями подразделений группировки «Восток», участвующих в активных наступательных действиях.

    Как сообщает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    По данным Министерства обороны России, наступательные действия велись активно, что позволило достичь цели освобождения населенного пункта. «В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике.

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    26 января 2025, 11:15 • Новости дня
    Великая Новоселка зачищена от украинских войск на 90%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно зачистили 90% территории Великой Новоселки в ДНР, сообщили в силовых структурах, подчеркивая значительный успех в освобождении южной части региона от украинских военных.

    Как сообщает ТАСС, российские войска достигли значительного успеха на юге Донецкой народной республики, зачистив более 90% территории Великой Новоселки от украинских вооруженных сил. В силовых структурах отметили, что Великая Новоселка почти полностью освобождена от присутствия украинских военных формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке, разделив их на две части, а также сообщалось, что гарнизон ВСУ в южной части Великой Новоселки был уничтожен.

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    27 января 2025, 01:34 • Новости дня
    Швеция задержала судно из-за повреждения кабеля в Балтийском море

    Прокуратура Швеции арестовала судно после повреждения кабеля между Швецией и Латвией

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Швеции начала расследование предполагаемой диверсии после повреждения кабеля в Балтийском море и задержала подозреваемое судно, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

    Прокуратура Швеции начала расследование по факту предполагаемой диверсии в Балтийском море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление шведского ведомства. Повреждение подводного оптоволоконного кабеля связи между Швецией и Латвией вызвало озабоченность властей.

    Судно, подозреваемое в причастности к инциденту, было задержано по решению прокуратуры. Расследование ведется полицией безопасности под руководством старшего прокурора Матса Юнгквиста. В нем участвуют несколько ведомств, включая национальное управление полицейских операций, береговую охрану и вооруженные силы. Юнгквист заявил, что «шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента».

    По данным Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC), повреждение кабеля на участке Вентспилс – Готланд было вызвано внешним воздействием. LVRTC уведомил об инциденте ВМС Латвии, которые обратились к союзникам по НАТО, включая Швецию, для обмена информацией и координации действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, однако не зафиксировали подозрительной активности.

    Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, так как это противоречит интересам Москвы. Американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, утверждая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

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    27 января 2025, 08:05 • Новости дня
    Солдаты ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке

    Группа солдат 110-й бригады ВСУ сдалась в плен в Великой Новоселке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен на юге ДНР, получив гарантии безопасности и необходимую помощь.

    В Великой Новоселке на юге Донецкой народной республики группа военнослужащих из 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен, передает ТАСС.

    На данный момент пленные находятся в безопасности. Им предоставили необходимую медицинскую и гуманитарную помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, также сообщалось, что в Великой Новоселке подняли российские флаги.

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    26 января 2025, 23:57 • Новости дня
    Латвия заявила о следовавшем в Россию сухогрузе на месте повреждения кабеля на Балтике

    ВМС Латвии зафиксировали следовавший в Россию сухогруз на месте повреждения кабеля на Балтике

    Tекст: Денис Тельманов

    Латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, однако не зафиксировали подозрительной активности.

    Как передает РИА «Новости», адмирал Марис Поленцс сообщил, что ВМС Латвии зафиксировали сухогруз Michalis San, следующий в Россию, на месте повреждения кабеля. Судно находилось в нейтральных водах, и на его борту не обнаружено подозрительных действий или повреждений якоря.

    Ранее компания «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» сообщила о возможном внешнем воздействии, повредившем кабель. ВМС Латвии направили на место патрульное судно и связались с НАТО, чтобы уточнить ситуацию.

    Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис отметил, что задержание судна в нейтральных водах требует согласованной позиции НАТО, так как международное морское право в этом вопросе сложно. Тем временем ВМС продолжают проверку других судов в районе инцидента.

    Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море не редкость. В 2024 году были зафиксированы повреждения кабелей между Финляндией и Германией, Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Эстонией. Ранее обвинялись китайский сухогруз и танкер, перевозящий энергоресурсы.

    Как отмечал депутат Госдумы Андрей Колесник, повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море является элементом информационной войны, так как обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели.

    Ранее в Балтийском море уже был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

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    27 января 2025, 05:52 • Новости дня
    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

    Моргенштерн объявлен в розыск по нарушению порядка деятельности иностранного агента

    СК объявил в розыск Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет объявил в федеральный розыск рэпера Алишера Моргенштерна в связи с подозрением в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Адвокат артиста заявил, что его подзащитный находится на лечении и не скрывается.

    Следственный комитет объявил рэпера Алишера Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск в рамках расследования уголовного дела о нарушении им порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по статье 330.1 УК РФ, предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

    Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что у следствия не было оснований для объявления розыска, так как его доверитель не скрывается и его местонахождение известно: «Алишер в настоящее время находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявлял». Жорин отказался давать дальнейшие комментарии, сославшись на адвокатскую тайну.

    Рэпер более трех лет назад покинул Россию, а ранее ему предъявлено обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Минюст внес Моргенштерна в реестр иноагентов 6 мая 2022 года, указав на «осуществление политической деятельности» и получение более 29 млн рублей от компании Yoola Labs Ltd. из Израиля за политические посты.

    По материалам проверки прокуратуры Москвы в сентябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ, так как Моргенштерн неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил иноагента.


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    27 января 2025, 07:57 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки на западе ДНР

    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки и вошли в Андреевку в ДНР

    Российские войска выбили ВСУ из Новоандреевки на западе ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска провели успешную операцию, выбив украинские силы из Новоандреевки в западной части ДНР, и начали бои за село Андреевка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска выбили Вооруженные силы Украины из села Новоандреевка в западной части Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА Новости. Рогов добавил, что зачистка села Новоандреевка близится к завершению. Это село расположено северо-западнее города Курахово, который уже находится под контролем российских сил.

    Рогов также отметил, что российские войска вошли в село Андреевка, расположенное западнее Курахово. Здесь начались активные боевые действия за освобождение населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные закрепились в центре села Новоандреевка на западе ДНР, продвинувшись от освобожденного города Курахово, и заняли более половины населенного пункта; ранее ВС России нанесли ракетный удар по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке.

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    26 января 2025, 15:12 • Новости дня
    Дрон ВСУ обесточил 1,5 тыс. абонентов в Запорожской области

    Украинский дрон обесточил полторы тысячи абонентов в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон атаковал электрическую подстанцию в селе Чапаевка Запорожской области, оставив без электроэнергии полторы тысячи абонентов, жертв нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, сообщает РИА «Новости». В результате удара обесточены полторы тысячи абонентов. Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что жертв нет, но был поврежден трансформатор, на месте остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

    Саперы уже прибыли на место происшествия для обезвреживания боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Днепр» сбила шесть крылатых ракет ВСУ в Запорожской области, а ВСУ задействовали дроны «Баба-яга» для минирования на Запорожском направлении.

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    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

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    27 января 2025, 06:32 • Новости дня
    Немецкий политик осудил Польшу за отказ пригласить Россию на 80-летие освобождения Освенцима

    Макс Отте назвал скандалом отказ Польши пригласить Россию на годовщину освобождения Освенцима

    Немецкий политик осудил Польшу за отказ пригласить Россию на 80-летие освобождения Освенцима
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-кандидат в президенты ФРГ Макс Отте выразил недовольство решением Польши не приглашать представителей России на мероприятия в честь 80-летия освобождения Освенцима, напомнив о значительной роли Красной армии в этом событии.

    Экс-кандидат в президенты Германии Макс Отте раскритиковал отказ Польши пригласить российских представителей на мероприятия по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом пишет ТАСС. Отте заявил, что данное решение является скандальным, учитывая роль Красной армии в освобождении лагеря и вклад России во Вторую мировую войну.

    «Красная армия освободила Освенцим. Россия приняла на себя основную тяжесть Второй мировой войны. Однако Россия не приглашена на празднование 80-летия освобождения Освенцима. Это настоящий скандал,» – написал он на своей странице в социальной сети X.

    Мероприятия пройдут в Освенциме 27 января, где 79 лет назад Красная армия освободила более 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. Российские дипломаты не будут участвовать в этих мероприятиях, как заявил ранее посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

    Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. За время войны в Аушвице погибли от 1,1 до 1,5 млн человек, из которых около миллиона были евреями. Среди жертв также множество поляков, цыган и советских военнопленных. В 1947 году на месте лагеря был основан мемориальный комплекс, напоминающий о страшных событиях той эпохи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти не намерены приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в январе 2025 года. Российские дипломаты решили не участвовать в этих памятных мероприятиях, так как организаторы не планируют упоминать вклад СССР в данное событие. Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода заявил, что неприглашение России оскорбляет память освободителей и указывает на реабилитацию нацизма в мире. Польский премьер Дональд Туск заявил, что премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют в Польше, если он посетит данные мероприятия.

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    26 января 2025, 10:41 • Новости дня
    Пророссийское подполье сообщило об ударе по ВСУ в Одесской области

    Лебедев сообщил об ударе по скоплению ВСУ в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одесской области произведен удар по скоплению Вооруженных сил Украины, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    В Одесской области был нанесен удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он отметил, что целью удара стало значительное скопление военнослужащих Украины, и результат атаки охарактеризовал как «шикарное попадание».

    Лебедев добавил, что украинские военные, по его словам, «замыслили недоброе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины в порту Одессы, о чем сообщалось ранее. Подполье сообщило о поражении объектов Вооруженных сил Украины в Запорожье, что также было предметом предыдущих публикаций. В Ровненской области подпольщики подорвали состав с грузом для Вооруженных сил Украины, что стало очередным ударом по инфраструктуре противника.

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    26 января 2025, 19:51 • Новости дня
    ПВО России сбили семь украинских дронов

    Минобороны России уничтожило семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства ПВО сбили семь украинских дронов над Белгородской областью и Крымом, сообщили в Минобороны России.

    Министерство обороны России сообщило об уничтожении семи украинских беспилотных летательных аппаратов силами ПВО. Инцидент произошел в период с 16.00 до 18.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению ведомства, пять дронов были сбиты над территорией Белгородской области, а два – над территорией Республики Крым. Это свидетельствует о продолжающихся атаках с использованием беспилотников на российские территории.

    Информация о возможных пострадавших или нанесенном ущербе в результате падения дронов не поступала.

    Напомним, что за ночь силами ПВО были уничтожены 15 украинских дронов над российскими областями, включая восемь аппаратов над Рязанью, шесть – над Курском, а один – над Белгородом.

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    Венгрия угрожает отменить санкции против Москвы, если Евросоюз не надавит на Украину по вопросу транзита российского газа. Словакия, которая еще больше пострадала от действий Киева, готова поддержать эту инициативу. По мнению экспертов, альянс Братиславы и Будапешта может добиться снятия ограничений, однако для этого им должны «помочь» США. Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    СВО испытывает на прочность будущих медиков

    Работу прифронтовых госпиталей сегодня трудно представить без волонтеров-медиков. Среди них много студентов, которые регулярно отправляются в прифронтовые районы, чтобы быть там, где раненые нуждаются в помощи и поддержке. Как рассказывают сами учащиеся, такие командировки дают им возможность не только спасать людей, но и получать уникальный медицинский опыт. Подробности

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    Как НАТО готовится напасть на Россию в Балтийском море

    Страны НАТО выходят на новый уровень эскалации отношений с Россией в Балтийском море. Происходящее сложно трактовать как просто блеф, давление или запугивание, имеются прямые и непосредственные признаки того, что НАТО готовится к военному столкновению с Россией на Балтике. О каких признаках идет речь и как именно это происходит? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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