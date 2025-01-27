Мирошник назвал военной целью любых прибывших на Украину западных «миротворцев»

Tекст: Вера Басилая

Мирошник обратил внимание в Telegram-канале на комментарий главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера, который в интервью немецкой газете Welt am Sonntag допустил возможность размещения миссии на Украине для обеспечения перемирия. Посол подчеркнул, что любые военные контингенты, вошедшие на Украину без разрешения России, будут рассматриваться как военные цели с соответствующими последствиями.

Дипломат также выразил удивление, почему идеи о введении миротворческих сил не поднимались в Германии ранее, во время подготовки украинского контрнаступления и создания так называемой «танковой коалиции» для поддержки Владимира Зеленского. По его мнению, попытки западных стран организовать «миротворцев» отражают стремление сохранить киевский режим с использованием «псевдогуманных методов».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, не исключила возможность отправки немецких миротворцев на Украину в случае прекращения огня. Она указала на необходимость международного присутствия для обеспечения соблюдения перемирия и подчеркнула готовность Германии поддерживать любые действия, направленные на достижение мира.

В свою очередь, депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным.

Между тем, Великобритания планирует возглавить миротворческую миссию на Украине.

Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что западные миротворцы, появившись на Украине, будут абсолютно неэффективными и беспомощными.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа бессильна воплотить идею о «миротворцах на Украине».