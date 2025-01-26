Игорь Кастюкевич стал уполномоченным по волонтерской работе «Единой России»

Президиум Генсовета назначил Кастюкевича ответственным за координацию волонтеров при ЧС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает Telegram-канал «Единой России», президиум Генсовета партии назначил сенатора Игоря Кастюкевича уполномоченным по волонтерской работе во время чрезвычайных ситуаций. В его обязанности будет входить координация действий региональных отделений партии.

По поручению секретаря Генсовета Владимира Якушева, Кастюкевич отправился в Анапу, где будет работать с волонтерской группой, занятый ликвидацией последствий нефтеразлива в акватории Черного моря. Этот шаг направлен на оперативное реагирование и помощь пострадавшим регионам.

Кастюкевич, комментируя свое назначение, подчеркнул: «Последние шесть лет моей деятельности так или иначе были связаны с зонами ЧС. Мы с командой помогали жителям Иркутской области и в Крыму после наводнений, в Забайкалье и Якутии после пожаров, работали на ликвидации последствий разлива нефти в Норильске. Совершенно точно мои знания и опыт работы в зонах ЧС будут полезны. Для меня честь служить Отечеству и работать на благо государства в команде Единой России, поэтому всегда готов к любой работе и новым вызовам».

Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» решила увеличить число волонтеров для очистки берегов Кубани. Волонтеры из разных регионов России активно участвуют в ликвидации последствий разлива мазута на черноморских берегах, спасая птиц и собирая загрязненный песок.