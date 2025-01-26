Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!0 комментариев
Игорь Кастюкевич стал уполномоченным по волонтерской работе «Единой России»
Президиум Генсовета назначил Кастюкевича ответственным за координацию волонтеров при ЧС
Сенатор Игорь Кастюкевич назначен ответственным за волонтерскую работу «Единой России» при чрезвычайных ситуациях и отправится в Анапу для помощи в ликвидации последствий нефтеразлива.
Как сообщает Telegram-канал «Единой России», президиум Генсовета партии назначил сенатора Игоря Кастюкевича уполномоченным по волонтерской работе во время чрезвычайных ситуаций. В его обязанности будет входить координация действий региональных отделений партии.
По поручению секретаря Генсовета Владимира Якушева, Кастюкевич отправился в Анапу, где будет работать с волонтерской группой, занятый ликвидацией последствий нефтеразлива в акватории Черного моря. Этот шаг направлен на оперативное реагирование и помощь пострадавшим регионам.
Кастюкевич, комментируя свое назначение, подчеркнул: «Последние шесть лет моей деятельности так или иначе были связаны с зонами ЧС. Мы с командой помогали жителям Иркутской области и в Крыму после наводнений, в Забайкалье и Якутии после пожаров, работали на ликвидации последствий разлива нефти в Норильске. Совершенно точно мои знания и опыт работы в зонах ЧС будут полезны. Для меня честь служить Отечеству и работать на благо государства в команде Единой России, поэтому всегда готов к любой работе и новым вызовам».
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» решила увеличить число волонтеров для очистки берегов Кубани. Волонтеры из разных регионов России активно участвуют в ликвидации последствий разлива мазута на черноморских берегах, спасая птиц и собирая загрязненный песок.