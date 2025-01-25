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Медведев поддержал Сальдо на должность секретаря Херсонского отделения «Единой России»
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о поддержке кандидатуры Владимира Сальдо на пост секретаря Херсонского отделения партии «Единая Россия», подчеркнув важность его государственного и политического опыта.
Медведев провел встречу с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, в ходе которой отметил, что Сальдо обладает значительным государственным и политическим опытом, а также осведомленностью о ситуации в регионе. «Когда глава региона и глава партийной организации работают в одном лице, появляются дополнительные возможности для продвижения многих процессов», – приводятся его слова на сайте «Единая Россия».
Сальдо рассказал, что региональное отделение «Единой России» в Херсонской области функционирует с 2022 года. На сегодняшний день членами партии стали почти 8 тыс. человек. Партия набрала 74,5% на выборах в органы местного самоуправления, а из 240 депутатов 187 состоят в «Единой России». Все главы муниципальных образований – единороссы, уточнил он.
«Мы доминируем в политической жизни Херсонской области. Создан координационный совет фракции партии, 201 партийная первичка. И именно такой состав нам дает возможность участвовать во всех программах и проектах, которые существуют по всей России и начали внедряться на территории региона», – сказал он.
В Херсонской области реализуются народная программа и партпроекты. По словам Сальдо, ведутся восстановительные работы в школах и детсадах, ремонтируются дороги. На ремонт школ в 2024 году выделено 740 млн рублей. Уже отремонтированы пять школ и шесть спортивных залов. Также работает программа восстановления культурного наследия, строятся библиотеки, добавил он.
Медведев подчеркнул, что задачей партии является развитие мирной жизни в регионе. Он отметил важность контроля над местными процессами: «Из Москвы не проконтролируешь всего, что происходит. Поэтому контроль на месте очень важен». «Поэтому я уверен, что все эти направления в работе Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» – получат дополнительный импульс в случае вашего избрания на должность секретаря регионального отделения партии», – обратился Медведев к Сальдо.
Зампред Совбеза заявил, что намерен рекомендовать кандидатуру Сальдо региональной конференции.
Сальдо, в свою очередь, выразил уверенность в дальнейшем развитии партийной организации.
Окончательное решение по кандидатуре Владимира Сальдо на должность секретаря примет конференция Херсонского отделения «Единой России».