Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые «деколонизационные» нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.0 комментариев
Ректором Института русского языка им. Пушкина стал Никита Гусев
Никита Гусев, который исполнял обязанности руководителя вуза с апреля 2024 года, занял пост ректора Института русского языка им. Пушкина после, сообщили в Минобрнауки.
В Telegram-канале ведомства указано, что ректором Государственного института русского языка имени Пушкина стал Никита Гусев. Назначение Гусева связано с необходимостью улучшения контроля за процедурой проведения экзаменов.
В министерстве отмечали, что смена руководства обусловлена выявленными нарушениями в контроле за экзаменами по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для иностранцев. Сообщается, что прежний ректор не обеспечил должного уровня надзора, что повлекло за собой пересмотр управления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Наталья Трухановская была освобождена от должности ректора Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина указом премьер-министра Михаила Мишустина, который назначил на эту должность нового руководителя.