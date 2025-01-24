Песков заявил, что Россия остается в Парижском соглашении по климату

Кремль: Россия не планирует выход из Парижского соглашения по климату

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия остается участником Парижского соглашения по климату, передает ТАСС.

«Никаких решений на этот счет не принималось в Российской Федерации. Поэтому здесь пока не о чем говорить», – уточнил он.

Вопрос о возможном выходе России из соглашения возник в контексте намерений США и других стран пересмотреть свое участие.

Однако, по словам Пескова, Россия продолжает следовать своим обязательствам в рамках соглашения, подчеркнув стабильность текущей позиции страны.

Парижское соглашение по климату, принятое в 2015 году, направлено на снижение выбросов парниковых газов и ограничение глобального потепления.

Напомним, Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек. Он также подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский и горы Денали в гору Мак-Кинли. Кроме того, он вывел страну из Парижского соглашения по климату.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем США вышли из Парижских соглашений по климату, что нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы.