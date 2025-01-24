ВЦИОМ: Почти 32% избирателей Абхазии намерены голосовать за Гунбу

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале центра указано, что 32% участников планируют поддержать вице-президента Бадру Гунбу на предстоящих выборах главы Абхазии.

Избиратели также выразили поддержку другим кандидатам: 15% намерены голосовать за Ардзинбу, 7% за Барцица, 5% за Аршбу, и 2% за Хурхумала. 4% избирателей собираются голосовать против всех.

Выборы назначены на 15 февраля, и 77% респондентов знают точную дату их проведения. При этом 69% сообщили о своем намерении принять участие в голосовании, из которых 51% абсолютно уверены в своем участии, а 18% склоняются к этому.

Кроме того, опрос выявил, что 91% опрошенных граждан Абхазии имеют скорее положительное отношение к России.

Опрос был проведен 23 января и охватил 1634 граждан Абхазии в возрасте от 18 лет.