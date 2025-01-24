Украинский национализм – в огромной степени детище австро-венгерской политики и спецслужб Вены. Ставка на украинизацию жителей Галиции, культивирование украинской идентичности и крайних форм местного национализма преследовали в австрийской политике двоякую задачу.0 комментариев
ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов
ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали троих диверсантов
Российские силы обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу, переодетую в форму ВС Росии, и нейтрализовали троих диверсантов в Кременских лесах.
Российские силы смогли выявить и нейтрализовать украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась проникнуть на территорию, подконтрольную Вооруженным силам (ВС) России, передает РИА «Новости». По словам военного эксперта Андрея Марочко, диверсанты переоделись в российскую военную форму и пытались пройти в кременские леса.
В результате столкновения с российскими военными трое из диверсантов были ликвидированы на месте. Марочко отметил, что благодаря действиям опытной разведгруппы удалось установить принадлежность ДРГ к украинским силам. Еще один из боевиков был ранен и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался позднее.
По сведениям Марочко, оставшиеся диверсанты покинули место боя, но были ранены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, имам из Курска рассказал о встрече с украинскими военными, переодетыми в российскую форму, а ранее сообщалось, что под Харьковом заметили сотрудников СБУ, переодетых в российскую военную форму.