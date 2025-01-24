ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали троих диверсантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские силы смогли выявить и нейтрализовать украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась проникнуть на территорию, подконтрольную Вооруженным силам (ВС) России, передает РИА «Новости». По словам военного эксперта Андрея Марочко, диверсанты переоделись в российскую военную форму и пытались пройти в кременские леса.

В результате столкновения с российскими военными трое из диверсантов были ликвидированы на месте. Марочко отметил, что благодаря действиям опытной разведгруппы удалось установить принадлежность ДРГ к украинским силам. Еще один из боевиков был ранен и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался позднее.

По сведениям Марочко, оставшиеся диверсанты покинули место боя, но были ранены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, имам из Курска рассказал о встрече с украинскими военными, переодетыми в российскую форму, а ранее сообщалось, что под Харьковом заметили сотрудников СБУ, переодетых в российскую военную форму.