В Горняке после освобождения обнаружены тела расстрелянных мирных жителей

Tекст: Денис Тельманов

Российские войска, освободившие город Горняк в Донецкой Народной Республике, обнаружили тела мирных жителей, передает ТАСС. Тела были найдены в подвалах и домах города во время зачистки. Об этом сообщил стрелок пятого комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Левый.



«Были гражданские, конечно. Мы шли, проходили зачистку. Каждый дом надо проверить, есть ли там гражданский. Потому что, когда мы зашли, люди прятались, боялись. И надо было выходить с ними на контакт. И вот в таких домах находились люди расстрелянные», – рассказал он.

Среди найденных были также тела без явных признаков насильственной смерти. Это может свидетельствовать о гибели людей от других причин, возможно в результате обстрелов или отсутствия медицинской помощи.

Город Горняк был освобожден силами группировки «Центр» 29 октября 2024 года. Поселок находился под контролем украинских военных до этого времени, и его освобождение стало значимой вехой в конфликте в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при освобождении села Русское Поречное Суджанского района российские воины обнаружили в подвалах тела убитых и замученных мирных жителей, среди которых преобладали люди пожилого возраста.

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