Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.7 комментариев
Медведев заявил, что миру не нужен «золотой век Америки»
Медведев раскритиковал концепцию Трампа о «золотом веке Америки»
Мир заинтересован в процветании всего человечества, а не в доминировании одной страны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инаугурацию президента США Дональда Трампа.
Разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином наглядно продемонстрировал многополярность мирового устройства, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в «золотом веке Америки», о чем театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества», – заключил зампред СБ России.
Напомним, во вторник президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию. Еще до вступления на второй президентский срок Трамп провел разговор с Си Цзиньпином.