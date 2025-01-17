Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.15 комментариев
Бутина рассказала о своем пути в православие в американской тюрьме
Депутат Государственной думы Мария Бутина поделилась своим опытом обращения к православию, начавшимся в американской тюрьме благодаря книгам, принесенным православным священником.
На презентации книги «Мир Православия. Таинства. Обряды. Традиции» Бутина рассказала, что на второй месяц заключения к ней смог прийти православный священник из Вашингтона, который по разрешению тюрьмы принес пять книг, передает «Комсомольская правда». Среди них была книга с основами православия.
«Я удивилась, у меня три высших образования, и я подумала, что уж основы-то я знаю», – отметила Бутина. Однако батюшка настаивал на чтении и положил сверху молитвослов. «Спорить – не в моем положении», – добавила она.
Каждый вечер, читая книги, Бутина осознала, насколько ей были нужны азы православия. Эти книги стали для нее началом пути в веру, который продолжился после освобождения.
Презентация книги, написанной архимандритом Макарием (Комогоровым), прошла прошла в Московском доме книги на Новом Арбате. Архимандрит Макарий, проживающий в Свято-Пафнутьевском Боровском монастыре более 20 лет, активно путешествует по России с выставками православной литературы, замечая, каких именно знаний не хватает сегодняшнему обществу. Встречу украсило выступление иеромонаха Фотия (Мочалова), который также является победителем телепроекта «Голос».
В 2019 году суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». В Штатах она отбыла 18-месячный тюремный срок, причем продолжительное время она содержалась в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным. В октябре 2019 года Бутина вернулась в Москву.
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