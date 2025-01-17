Бутина рассказала о своем пути в православие в американской тюрьме

Tекст: Валерия Городецкая

На презентации книги «Мир Православия. Таинства. Обряды. Традиции» Бутина рассказала, что на второй месяц заключения к ней смог прийти православный священник из Вашингтона, который по разрешению тюрьмы принес пять книг, передает «Комсомольская правда». Среди них была книга с основами православия.

«Я удивилась, у меня три высших образования, и я подумала, что уж основы-то я знаю», – отметила Бутина. Однако батюшка настаивал на чтении и положил сверху молитвослов. «Спорить – не в моем положении», – добавила она.

Каждый вечер, читая книги, Бутина осознала, насколько ей были нужны азы православия. Эти книги стали для нее началом пути в веру, который продолжился после освобождения.

Презентация книги, написанной архимандритом Макарием (Комогоровым), прошла прошла в Московском доме книги на Новом Арбате. Архимандрит Макарий, проживающий в Свято-Пафнутьевском Боровском монастыре более 20 лет, активно путешествует по России с выставками православной литературы, замечая, каких именно знаний не хватает сегодняшнему обществу. Встречу украсило выступление иеромонаха Фотия (Мочалова), который также является победителем телепроекта «Голос».

В 2019 году суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». В Штатах она отбыла 18-месячный тюремный срок, причем продолжительное время она содержалась в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным. В октябре 2019 года Бутина вернулась в Москву.

Ранее Бутина рассказала, чему удивляются иностранцы при переезде в Россию.