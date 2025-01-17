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Зурабишвили посетит инаугурацию Трампа как рядовой гость
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили и другие лидеры оппозиции посетят 20 января инаугурацию президента США Дональда Трампа как обычные гости, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В Америке инаугурация – это национальный праздник, обычно на него не приглашают иностранных лидеров. Зурабишвили и другие грузинские оппозиционеры будут в числе 220 тыс. обычных гостей без официального статуса», – сказал он.
По его словам, власти Грузии «сделают все возможное, чтобы сформировать стратегическое партнерство с США с чистого листа».
«Мы полностью открыты для этого, главное, чтобы со стороны новой американской администрации были сделаны соответствующие шаги», – заявил Кобахидзе.
Ранее США заморозили начавшееся в 2009 году стратегическое партнерство с Грузией, обвиняя правительство страны в якобы отклонении от евроатлантической траектории. Зурабишвили находится в США и заявляет, что официально посетит церемонию инаугурации по приглашению конгрессмена Джо Уилсона. В США находятся и лидеры оппозиционного блока «Сильная Грузия».