Грузия предложила Азербайджану и Армении трехстороннее сотрудничество

Премьер Грузии озвучил инициативу трехстороннего сотрудничества с Арменией и Азербайджаном

Tекст: Елизавета Шишкова

Кобахидзе подчеркнул, что его страна искренне заинтересована в практических шагах для укрепления сотрудничества в регионе, сообщает ТАСС.

Он отметил важность стабильности и мира в условиях сложной геополитической обстановки. По его словам, это способствует региональному развитию и устойчивому благосостоянию. Инициатива включает участие всех трех стран Южного Кавказа.

Визит в Баку стал первым официальным зарубежным визитом Кобахидзе после назначения на должность главы правительства в ноябре 2024 года. В его планах также встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В состав делегации Грузии входят вице-премьер Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и другие высокопоставленные лица.

Для главы МИД Бочоришвили это также первый визит в Азерббайджан.