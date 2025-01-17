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Грузия предложила Азербайджану и Армении трехстороннее сотрудничество
Премьер Грузии озвучил инициативу трехстороннего сотрудничества с Арменией и Азербайджаном
Грузия заинтересована в реализации инициативы трехстороннего сотрудничества с Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на заседании межправительственной комиссии в Баку.
Кобахидзе подчеркнул, что его страна искренне заинтересована в практических шагах для укрепления сотрудничества в регионе, сообщает ТАСС.
Он отметил важность стабильности и мира в условиях сложной геополитической обстановки. По его словам, это способствует региональному развитию и устойчивому благосостоянию. Инициатива включает участие всех трех стран Южного Кавказа.
Визит в Баку стал первым официальным зарубежным визитом Кобахидзе после назначения на должность главы правительства в ноябре 2024 года. В его планах также встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В состав делегации Грузии входят вице-премьер Леван Давиташвили, министр иностранных дел Мака Бочоришвили и другие высокопоставленные лица.
Для главы МИД Бочоришвили это также первый визит в Азерббайджан.