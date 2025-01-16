Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство. Да, все люди равны, но черные, женщины и все мыслимые сексуальные меньшинства, намного равнее других.0 комментариев
Маск поздравил Безоса с успешным запуском New Glenn
Маск поздравил Безоса с первым успешным запуском ракеты New Glenn от Blue Origin
Американский предприниматель Илон Маск поздравил владельца компании Blue Origin и основателя Amazon Джеффа Безоса с успешным выходом ракеты-носителя New Glenn на орбиту, отметив, что запуск состоялся с первой попытки.
Маск поздравил Безоса с успешным запуском ракеты-носителя New Glenn. Маск выразил свои поздравления на странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), отметив, что выход на орбиту состоялся с первой попытки, пишет ТАСС.
Ракета New Glenn благодаря своему тяжелому классу потенциально сможет конкурировать с ракетами компании SpaceX, принадлежащей Маску. Успешный запуск укрепляет позиции Blue Origin в аэрокосмической отрасли.
Первый запуск тяжелой ракеты-носителя New Glenn был осуществлен в четверг компанией Blue Origin с мыса Канаверал после того, как первоначально планировавшийся на 10 января запуск был отменен из-за неблагоприятных погодных условий. После этого запуск неоднократно переносился, но в итоге состоялся успешно.