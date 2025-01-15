Белоусов предложил присваивать статус погибших пропавшим в ВОВ солдатам

Tекст: Валерия Городецкая

Белоусов в ходе заседания оргкомитета «Победа» обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о присвоении статуса погибших военнослужащим Красной Армии, числившимся без вести пропавшими в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что в результате поисковых мероприятий и архивных работ удается установить судьбы многих солдат, ранее считавшихся пропавшими. «Просим вас поддержать нашу инициативу, признавать по фактам поисковых работ таких военнослужащих погибшими при защите Отечества», – заявил он.

Белоусов также сообщил, что Министерство обороны планирует в ближайшее время подготовить соответствующий приказ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о важности 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув ее колоссальную значимость для России и роль ветеранов как примеров патриотизма. Он поддержал инициативу наградить ветеранов званиями почетного гражданина.

В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал заседание Путина по юбилею Победы.