Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.3 комментария
Белоусов предложил присваивать статус погибших пропавшим в ВОВ солдатам
Министр обороны России Андрей Белоусов предложил признавать пропавших в Великой Отечественной войне (ВОВ) военнослужащих Красной Армии погибшими.
Белоусов в ходе заседания оргкомитета «Победа» обратился к президенту Владимиру Путину с предложением о присвоении статуса погибших военнослужащим Красной Армии, числившимся без вести пропавшими в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что в результате поисковых мероприятий и архивных работ удается установить судьбы многих солдат, ранее считавшихся пропавшими. «Просим вас поддержать нашу инициативу, признавать по фактам поисковых работ таких военнослужащих погибшими при защите Отечества», – заявил он.
Белоусов также сообщил, что Министерство обороны планирует в ближайшее время подготовить соответствующий приказ.
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