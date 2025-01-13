Малышева заявила о роли исторического суверенитета в национальной безопасности России

Она отметила, что сохраняется общая цель – сделать Россию сильной и способной защищать свои интересы и ценности, включая духовные и культурные, говорится в Telegram-канале центра.

Малышева подчеркнула, что общество должно объединиться вокруг исторической правды, чтобы противостоять попыткам внешнего воздействия и дестабилизации. Центральную роль в этом играет знание и понимание собственной истории, осознание роли России в мировом контексте.

Она добавила, что важно помнить вклад России в мировую историю и международное развитие. Исторический суверенитет укрепляется благодаря поддержке научного, преподавательского и молодежного сообществ.

Ключевыми принципами сохранения исторического суверенитета являются верифицированные документы, академические знания и межпоколенческая связь. Без этого возникает угроза искусственного искажения исторического суверенитета, что используется против России.