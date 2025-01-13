Когда в 2014 году начались события в Донецке и Луганске, украинские СМИ писали, что на улицы выходят бомжи. Теперь европейские СМИ то же самое пишут о Гренландии. Сколько лет прошло, а ничего не меняется.0 комментариев
Малышева объяснила важность исторического суверенитета России
Малышева заявила о роли исторического суверенитета в национальной безопасности России
Сохранение исторического суверенитета является ключевым условием для национальной безопасности России и противодействия внешним угрозам, стремящимся сломить народ и навязать чуждые ценности, заявила руководитель Национального центра исторической памяти при президенте, член Общественной палаты России Елена Малышева.
Она отметила, что сохраняется общая цель – сделать Россию сильной и способной защищать свои интересы и ценности, включая духовные и культурные, говорится в Telegram-канале центра.
Малышева подчеркнула, что общество должно объединиться вокруг исторической правды, чтобы противостоять попыткам внешнего воздействия и дестабилизации. Центральную роль в этом играет знание и понимание собственной истории, осознание роли России в мировом контексте.
Она добавила, что важно помнить вклад России в мировую историю и международное развитие. Исторический суверенитет укрепляется благодаря поддержке научного, преподавательского и молодежного сообществ.
Ключевыми принципами сохранения исторического суверенитета являются верифицированные документы, академические знания и межпоколенческая связь. Без этого возникает угроза искусственного искажения исторического суверенитета, что используется против России.