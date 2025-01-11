Шольц заявил, что любые переговоры по Украине должны проходить с участием Киева

Tекст: Ольга Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на федеральном съезде Социал-демократической партии в Берлине, сделал заявление о необходимости переговоров, которые могли бы положить конец смертям и разрушениям на Украине. Об этом сообщает ТАСС. Шольц подчеркнул, что такие переговоры должны проходить с обязательным участием Киева, заявив: «ничего об Украине без Украины».

Далее канцлер отметил, что Германия активно сотрудничает с различными странами в вопросах урегулирования конфликта и что ФРГ остается лидером в оказании поддержки Киеву в Европе. Он также заверил, что эта тенденция сохранится и дальше.

Шольц отдельно упомянул Социал-демократическую партию Германии, подчеркнув ее безоговорочную поддержку Украины и одновременно стремление избежать втягивания в военные действия. Канцлер заверил граждан Германии в своей приверженности твердости и благоразумию в международной политике, на что могут рассчитывать все.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности Швейцарии выступить посредником в урегулировании конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны получить гарантии безопасности от США и завершить конфликт с Россией в 2025 году.