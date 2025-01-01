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Иностранцам ограничили срок безвизового пребывания в России с 2025 года
Максимальный срок пребывания на территории России для иностранцев без виз изменится с 1 января 2025 года и составит 90 дней в течение одного календарного года.
С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания в России для иностранцев, прибывающих в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года, передает РИА «Новости». Эти изменения внесены в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» еще в августе прошлого года.
Ранее иностранцам, не имеющим долгосрочного правового статуса, разрешалось находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Новые условия означают, что теперь в календарный год иностранцы без виз смогут пребывать в России суммарно только 90 дней.
Как поясняет МВД России, нововведения не касаются иностранцев, прибывающих в страну с целью получения образования, а также тех, кто оформил патент, находится в трудовых отношениях с работодателем или имеет иной правовой статус.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что в 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией, и разбиралась, в чем заключается суть принятых решений, насколько они отвечают на запросы россиян и как эта работа будет продолжена в следующем году.