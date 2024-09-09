  • Новость часаЭксперт оценил угрозу польско-украинской группировки у границ Белоруссии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какой будет новая ядерная доктрина России
    Стало известно, где Масляков провел последние дни жизни
    Премьер Грузии объяснил отзыв Украиной дипломата покупкой стиральной машины
    Рар объяснил слова Шольца о мирных переговорах по Украине
    Стало известно о жестокости иностранных наемников в Курской области
    Рогов указал на попытки Запада навязать России переговоры
    Жители Курской области избрали губернатора
    «Единая Россия» победила на выборах в Москве и Севастополе
    Бывшие игроки КВН отреагировали на смерть Маслякова
    Мнения
    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    7 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как КВН влиял на политику

    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

    12 комментариев
    9 сентября 2024, 12:39 • Новости дня

    Кремль анонсировал встречу Путина с новгородским губернатором Никитиным

    Песков: Путин сегодня проведет встречу с новгородским губернатором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в понедельник с докладом у главы государства будет губернатор Новгородской области Андрей Никитин, передает ТАСС.

    7 сентября 2024, 12:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе празднования Дня города назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    «Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России… Это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», – передает ТАСС его слова.

    Путин подчеркнул, что российская столица стала важнейшим центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов.

    «Полным ходом идет строительство передовых предприятий в строительстве микроэлектроники и фотоники, в других высокотехнологичных областях», – отметил глава государства.

    По мнению президента, Москва является одним из лучших мегаполисов мира.

    «Москва, бесспорно, – один из лучших мегаполисов мира. Мы можем говорить это с уверенностью», – заявил он, уточнив, что лидерство российской столицы объясняется и «качеством жизни, и возможностями для самореализации ее жителей».

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

    Коментарии (12)
    6 сентября 2024, 19:28 • Новости дня
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в едином дне голосования, отдав свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы.

    На опубликованных кадрах пресс-службы Кремля видно, как российский лидер, находясь в своем рабочем кабинете, совершил несколько кликов мышью, тем самым отдав свой голос на выборах депутатов Московской городской думы, передает ТАСС.

    «8 сентября в России – единый день голосования. По его результатам будут формироваться органы власти разного уровня», – сказал Путин после своего участия в выборах. «Это всегда имеет большое значение для политической стабильности в стране. А сегодня это особенно важно», – отметил российский лидер.

    Напомним, в марте этого года глава государства уже голосовал онлайн на президентских выборах, а в предыдущие годы также принимал участие в осенних выборах дистанционно, в том числе на выборах мэра Москвы.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен принять участие в едином дне голосования на выборах в Московскую городскую думу.

    В пятницу сообщалось, что более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов.

    Коментарии (0)
    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    Коментарии (2)
    6 сентября 2024, 16:30 • Новости дня
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    Путин образовал оргкомитет национального центра «Россия»
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании организационного комитета национального центра «Россия», его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Комитет создан в целях «демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия», передает РИА «Новости».

    Кириенко должен в течение месяца утвердить состав оргкомитета.

    Международная выставка-форум «Россия» проходила в Москве с 4 ноября 2023-го по 8 июля 2024 года.

    Коментарии (24)
    7 сентября 2024, 00:12 • Новости дня
    Маск оценил высказывание Путина о Камале Харрис

    Маск счел интересным высказывание Путина о Камале Харрис

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск назвал интересным высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США.

    «Интересно», – написал Маск в социальной сети X(бывший Twitter, заблокирован в России), передает RT.

    Шутка Владимира Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США ввела в замешательство Дональда Трампа.

    Ранее Владимир Путин пошутил о «поддержке» Россией Камалы Харрис на выборах в США. Выступая на пленарном заседании ВЭФ, он напомнил, что «фаворитом» Москвы долгое время выступал Джо Байден. «Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис», – уточнил Путин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему шутка Путина о Харрис вызвала в Белом доме неподдельный страх.

    Коментарии (13)
    8 сентября 2024, 05:54 • Новости дня
    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис

    Трамп «обиделся» на шутку Путина о «поддержке» Камалы Харрис на выборах в США

    Трампа «обидело» высказывание Путина о Камале Харрис
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал ироничное заявление президента России Владимира Путина о «поддержке» соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис.

    Трамп заявил, что «хорошо знал Путина», который «недавно поддержал Камалу». «Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист», – приводит его слова ТАСС.

    Он не исключил, что Путин говорил «с улыбкой». Трамп заявил: «Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?» – передает РИА «Новости».

    Кроме того, Трамп снова заявил, что, будь он президентом США, обострения украинского конфликта удалось бы избежать.

    Напомним, Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, с иронией заявил, что Россия после того, как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с президентской гонки, «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис. Шутка Путина ввела в замешательство Трампа. «Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу», – заявлял он.


    Коментарии (8)
    6 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с Советом безопасности России в пятницу обсудил вопрос контроля воздушного пространства над страной.

    Встреча проходила в подмосковной резиденции главы государства Ново-Огареве в формате видео-конференц-связи, передает ТАСС.

    «В нашей повестке дня сегодня вопрос системы контроля воздушного пространства над территорией Российской Федерации», – сказал президент. Он пояснил, что по этой теме значится один докладчик, но добавил, что по ней должны высказаться главы всех заинтересованных ведомств.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом.

    Коментарии (11)
    8 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе принять участие в военных учениях, а также провести мероприятия по линии БРИКС на фоне председательства Москвы в организации в этом году.

    Также у российского лидера запланированы совещания с правительством и Совбезом, сообщила программа «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны.

    Коментарии (0)
    9 сентября 2024, 03:36 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретится с избранными губернаторами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Традиционно она (встреча) проходит», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента подтвердил, что встреча «будет и на этот раз». «Мы сообщим когда», – сказал он.

    Напомним, в России завершился Единый день голосования, в 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов, и в еще четырех их избирают заксобрания. Действующие руководители регионов стали лидерами голосования на выборах.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 13:38 • Новости дня
    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин в режиме ВКС принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки

    Путин принял участие в открытии нового метро, кинопарка и кампуса Бауманки
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в режим видео-конференц-связи в парке «Зарядье» принимает участие в открытии новых объектов инфраструктуры Москвы.

    Во время ВКС главе государства рассказали о первом участке Троицкой линии Московского метрополитена от станции «Новаторская» до «Тютчевской», первой очереди кинопарка «Москино», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин в День города принял участие в открытии нового кампуса МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве, в ней также принимает участие мэр Москвы Сергей Собянин.

    Строительство нового кампуса, ставшее одним из самых масштабных и сложных, было реализовано властями Москвы и правительством  по поручению Путина. В рамках проекта построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тыс. кв. метров. Это первый объект, который построен по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов».

    В данный момент завершены работы на объектах центрального кластера вуза, где расположены инновационный хаб и конгресс-центр, кластеры и другие научные центры многофункционального комплекса «Квантум», где размещены лаборатории, коворкинги и пространства для презентаций.

    Также соответствующие работы завершены в двух корпусах общежития вуза, рассчитанного на проживание порядка 2,3 тыс. студентов.

    Кроме того, завершено строительство велопешеходного моста через реку Яузу протяженностью 243 метра. Он обеспечивает связь между учебными корпусами МГТУ им. Н.Э. Баумана.

    В субботу президент приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города. Во время приветственной речи Путин назвал Москву надежным оплотом российской государственности.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 20:11 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжат укреплять связи

    Путин заявил, что Россия и Таджикистан продолжат укреплять связи друг с другом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и таджикистанская стороны продолжат наращивать связи в дальнейшем, заявил президент России в поздравлении президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 33-летием независимости республики.

    «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных российско-таджикистанских связей. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов», – говорится в поздравлении Путина, передает ТАСС.

    Укрепление связей двух сторон также проходит в русле упрочнения безопасности и стабильности Центральной Азии, подчеркнул Путин.

    Напомним, политики встречались друг с другом в мае 2024 года, в день парада Победы в Москве.

    Коментарии (2)
    6 сентября 2024, 14:19 • Новости дня
    Песков пояснил слова Путина о поддержке Харрис на выборах

    Песков: Для России дела США не являются заботой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для президента России Владимира Путина главной является забота о россиянах, а не дела США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя его слова о «поддержке» на выборах в США кандидата Камалы Харрис.

    Представитель Кремля напомнил, что вопрос об американских выборах задала модератор дискуссии в рамках ВЭФ. «Американские дела не могут быть и не являются заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента, все-таки для него главное – наша страна, наши люди, граждане, забота о них», – передает слова Пескова ТАСС.

    Говоря о том, как следует воспринимать слова Путина о «поддержке» Харрис, пресс-секретарь отметил, что осмыслить их должны те, кому это интересно за рубежом.

    «Когда его (Путина – прим. ВЗГЛЯД) спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, наверное, это должны пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», – сказал он.

    Также Песков отметил, что США не прекращают давление на Россию и ее граждан. Также оказывается давление на российские СМИ. «Вашингтон не допускает даже возможности, чтобы эта подача с нашего угла была кому-то доступна», – пояснил Песков.

    Подобную политику США Москва решительно осуждает и считает неприемлемой, однако Россия осознает, в какой реальности существует и действует, согласно своим интересам.

    При этом и Россия, и ее президент являются неотъемлемой частью политической борьбы самих США.

    Напомним, Путин пошутил, что Россия «поддерживает» Харрис на выборах США. Слова Путина о Харрис ввели в замешательство другого кандидата на пост главы США – Дональда Трампа.

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что в США политики перестали понимать шутки.

    Коментарии (0)
    6 сентября 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин поручил управлять антитеррором в Азовском море оперштабу в Симферополе

    Оперативный штаб в Симферополе будет отвечать за борьбу с терроризмом в акватории Азовского моря

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил оперативному штабу в Симферополе управлять контртеррористическими операциями в Азовском море. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

    В документе говорится, что штаб будет отвечать за планирование и проведение операций в акватории Азовского моря, за исключением портов, лиманов, Керченского пролива и Таганрогского залива, передает ТАСС.

    Ранее главком ВМФ России заявил, что в составе флота будут созданы соединения на Азовском море.

    Коментарии (0)
    6 сентября 2024, 18:32 • Новости дня
    Путин включил силовиков в обновленный состав комиссии по ТЭК

    Путин обновил состав комиссии по ТЭК, включив в нее силовиков

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ об обновлении состава комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, ее руководителем остался глава Роснефти Игорь Сечин.

    В состав комиссии, помимо ответственного секретаря, входят 50 человек, передает ТАСС.

    Теперь в нее вошли и руководители ряда силовых структур. Членами комиссии стали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Роскосмоса Юрий Борисов и глава МЧС Александр Куренков. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также сохранил членство в комиссии.

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 12:49 • Новости дня
    Путин приехал в Зарядье на празднование Дня города

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин приехал в концертный зал «Зарядье», чтобы поздравить москвичей с Днем города.

    Известно, что глава государства выступит с торжественной речью в День города, передает ТАСС.

    Напомним, 7 и 8 сентября в Москве отмечают 877-й день рождения города. Праздничные мероприятия пройдут в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках.

    Жители и гости города смогут посетить концерты, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы, принять участие в конкурсах. Кроме того, в рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва».

    Коментарии (0)
    7 сентября 2024, 14:37 • Новости дня
    Путин тет-а-тет пообщался с Собянин после мероприятий в «Зарядье

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин после прошедших в парке «Зарядье» мероприятий отдельно пообщались с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, политики вместе пошли после официальной части мероприятия, они успели пообщаться, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Собянин запустили первый участок Троицкой линии московского метро.

    Коментарии (0)
    Главное
    Грузинский эксперт: Киев решил начать с Тбилиси имитацию «новой энергии»
    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур
    Назначение Барнье премьером Франции сочли угрозой для Украины
    Самолет Москва – Стамбул внепланово приземлился в Варшаве
    Киев не нашел желающих служить в «Украинском легионе»
    У российского сухогруза возникли неполадки в турецком проливе Дарданеллы
    Россиян решили обязать проходить примирительную процедуру при расторжении брака

    Как обновляется российский рыболовецкий флот

    Новое соглашение на строительство рыболовецких судов подписано в ходе Восточного экономического форума. Это стало еще одним примером масштабного обновления рыболовецкого флота – несмотря на санкции и сложности в отечественном судостроении. Происходящее имеет значение не только для рыбаков и верфей, но и в целом для продовольственного суверенитета страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Какой будет новая ядерная доктрина России

    Россия пересмотрит свою ядерную доктрину в ответ на действия Запада. По мнению экспертов, сейчас США поднимаются по так называемой лестнице эскалации, причем не только в поддержке ВСУ, но и в других регионах мира, поэтому Москва вынуждена реагировать. Что это может означать на практике и каких изменений в ядерной доктрине ожидают эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Перспективу украинской ПВО Запад обнаружил в С-300

    Дефицит советских комплексов ПВО и дороговизна западных аналогов вынудили Вашингтон искать новые способы поддержки ВСУ. По сообщениям Пентагона, США вместе с Европой и Украиной начинают разработку замены ЗРК С-300 и авиационных ракет Р-27. В чем заключается особенность подобной работы и в какие сроки она может быть выполнена? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа готовит Украину к следующей войне

    Миллиарды евро вложит Европа сразу в несколько транспортно-логистических проектов, которые реализуются на Украине прямо сейчас. Эти деньги уйдут в том числе на то, чтобы на целом ряде участков переделать российскую железнодорожную колею на европейский формат. Цель этих, казалось бы, чисто мирных проектов – далеко не только бизнес. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Шутка Путина про Харрис наделала шороху

      «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

    • Макрон внезапно всех победил

      Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И при чем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

    • Зеленский предложил с помощью оружия закончить войну этой осенью

      На встрече военных поставщиков Украины, которая проходит на американской авиабазе Рамштайн в Германии, Владимир Зеленский призвал помочь «сделать осень временем, когда закончится конфликт». Каким образом он собирается за два с половиной месяца добиться того, чего не получилось сделать за два с половиной года?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............