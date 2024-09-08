В Москве почтили память погибших на СВО журналистов

Tекст: Дарья Григоренко

В Международный день солидарности журналистов в Москве состоялась акция памяти, посвященная журналистам, погибшим в ходе боевых действий на Украине. Участники мероприятия возложили цветы к зданию МИА «Россия сегодня» и почтили память коллег минутой молчания, говорится в сообщении на сайте партии «Единая Россия».

Заместитель руководителя думской фракции «Единой России» Евгений Ревенко подчеркнул опасность работы журналистов в современных условиях, особенно в зоне СВО. Он отметил мужество военных корреспондентов, которые рискуют жизнью, чтобы донести правду до общественности. Ревенко также сообщил о прорабатываемой инициативе по наделению военных журналистов особым статусом «ветеран военной журналистики».

«Символично, что сегодня, когда отмечается день в память об этом погибшем антифашисте, мы вспоминаем и скорбим о тех наших коллегах-журналистах, которые погибли в результате атак и варварских действий украинских националистов. Мы помним каждого, и каждое имя и фамилия –с болью отзывается в наших сердцах, сколько бы времени ни прошло. Первые жертвы в июне 2014 года – это мои коллеги, Антон Волошин и Игорь Корнелюк, Андрей Стенин, Даша Дугина, Владлен Татарский, Олесь Бузина, Семен Еремин и Борис Максудов. Совсем недавно тяжелейшие ранения получил Евгений Поддубный – один из лучших фронтовых журналистов нашего времени», – подчеркнул Ревенко.

Председатель МГЕР Антон Демидов назвал военных корреспондентов «Героями современности», отметив, что их имена «стоят в одном ряду с фронтовыми корреспондентами времен Великой Отечественной войны». «Наша акция посвящается памяти журналистов, которые мужественно и ценой своих жизней отстаивали правду и доносили до нас объективную информацию, открыто рассказывали обществу о том, что в действительности происходит в горячих точках по всему миру, а сейчас и в зоне специальной военной операции», – заявил Демидов.