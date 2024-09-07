Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
FQ: Конфликт на Украине подошел к переломному моменту
Российско-украинский конфликт достиг критической точки, когда ВСУ не смогут самостоятельно избежать поражения на поле боя, сообщило издание Fatto Quotidiano.
По мнению автора публикации, Украина сейчас находится на грани поражения, она может изменить ход событий только при условии дальнейшей эскалации с непосредственным участием НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
«Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не допустить», – говорится в статье Fatto Quotidiano.
Также отмечается, что Владимир Зеленский может спровоцировать опасную военную кампанию. Журналисты, в частности, указали на атаку ВСУ на Курскую область с использованием западного оружия.
Ранее западные СМИ сообщали о том, что союзники Украины выражают опасения по поводу способности ВСУ удержать позиции в российском приграничье.