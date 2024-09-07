Российских паралимпийцев лишили спонсорских подарков на Играх-2024

Tекст: Александра Юдина

Российские паралимпийцы выразили недоумение по поводу такого решения спонсора и обратились за разъяснениями в офис компании. Однако там не смогли предоставить внятного ответа на вопрос о причинах подобной дискриминации, передает Ura.ru.

«Это первая Паралимпиада, на которой россиянам и белорусам не вручили телефоны от спонсора. Это очень обидно. Мы ходили даже в офис этого спонсора, как нам посоветовали, но там только разводят руками», – отметили спортсмены.

При этом российских и белорусских паралимпийцев пригласили на закрытие Паралимпиады.