Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Российских паралимпийцев лишили спонсорских подарков на Играх-2024
Российские и белорусские паралимпийцы, участвующие в Играх-2024 в Париже, не получили традиционных подарков от главного спонсора соревнований – смартфонов с персональной гравировкой, в отличие от спортсменов других стран.
Российские паралимпийцы выразили недоумение по поводу такого решения спонсора и обратились за разъяснениями в офис компании. Однако там не смогли предоставить внятного ответа на вопрос о причинах подобной дискриминации, передает Ura.ru.
«Это первая Паралимпиада, на которой россиянам и белорусам не вручили телефоны от спонсора. Это очень обидно. Мы ходили даже в офис этого спонсора, как нам посоветовали, но там только разводят руками», – отметили спортсмены.
При этом российских и белорусских паралимпийцев пригласили на закрытие Паралимпиады.