Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Цены на нефть выросли на оценках снижения запасов в США
Мировые цены на нефть немного выросли на оценках снижения запасов в США
Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост после публикации Американским институтом нефти (API) статистики о снизившихся запасах сырья в США.
Цена ноябрьских фьючерсов марки Brent по состоянию на 7.46 растет на 0,37%, до 72,97 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,36%, до 69,45 доллара, передает РИА «Новости».
Отметим, что накануне цена WTI опускалась ниже 70 долларов за баррель впервые с 3 января, а нефть марки Brent опустилась ниже 73 долларов впервые с конца прошлого года.
Однако в ночь на четверг API опубликовал оценку о запасах сырья в США. По данным институтаI, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 30 августа, уменьшились сильнее прогнозов – на 7,4 млн баррелей.