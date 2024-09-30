Проблемы с возможностью определять собственную судьбу испытывают такие крупные и успешные страны, как Германия или Япония. Что уж говорить о маленькой Армении, как бы грустно для нас в России это ни было.16 комментариев
Израильская армия призвала не распространять слухи о ситуации на границе с Ливаном
Армия Израиля потребовала воздержаться от слухов о действиях на границе с Ливаном
Израильские военные призвали общественность не распространять неподтвержденные слухи о действиях армии на границе с Ливаном, ссылаясь на соображения безопасности войск.
Израильская армия обратилась к общественности с просьбой не распространять слухи о действиях на границе с Ливаном, пишет ТАСС.
Официальный представитель армии Даниэль Хагари заявил, что в последние часы поступает много сообщений о действиях Армии обороны Израиля, и попросил воздержаться от передачи неподтвержденной информации, чтобы не подвергать опасности безопасность войск.
Он подчеркнул важность следования только официальным сообщениям.
Заявление армии Израиля появилось на фоне слухов о возможном начале ограниченной наземной операции на территории Ливана. Израильские власти и армия пока воздерживаются от комментариев по этому поводу.
Ранее источники, на которые ссылается телеканал NBC, сообщали о вероятности начала операции уже в ближайший понедельник. По информации портала Ynet, израильские артиллерийские и танковые части ведут интенсивный обстрел приграничных районов Ливана.
С 23 сентября Израиль осуществляет операцию «Стрелы севера» против военных объектов организации «Хезболлах» в Ливане. В ходе одного из авиаударов 27 сентября в Бейруте был убит лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла. Организация подтвердила его гибель и заявила о намерении продолжать сопротивление Израилю.
Ранее сообщалось, что израильские танки вошли в ливанский Рмейш.