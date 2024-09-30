СК начал расследование ранения военкора «Известий» в ДНР

СК России поручил расследовать покушение на военкора Дениса Кулагу в ДНР под Часовым Яром

Tекст: Денис Тельманов

Следственный комитет России займется расследованием инцидента, в результате которого был ранен военный корреспондент «Известий» Денис Кулага. Как сообщает ТАСС, Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России выяснить обстоятельства происшествия, произошедшего в окрестностях города Часовой Яр в Донецкой Народной Республике.



Бастрыкин также поручил следователям принять все возможные меры, чтобы установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к покушению на журналиста. Ранее сообщалось, что Денис Кулага получил ранение при возвращении со съемок в результате попадания FPV-дрона в квадроцикл, на котором он передвигался.

Власти ДНР активно сотрудничают с российскими следователями для обеспечения безопасности журналистов и предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. На сегодняшний день предпринимаются необходимые меры для выяснения всех обстоятельств этого случая и привлечения виновных к ответственности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о целенаправленных попытках вооруженных сил Украины уничтожить российских военных корреспондентов, подчеркнув, что журналисты находятся под постоянной угрозой.