В Москве возбудили дело по факту ДТП с автобусом

СК России возбудил дело по ДТП в Москве с участием автобуса и маршрутного такси

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП в Москве с участием маршрутного такси и рейсового автобуса.

Инцидент произошел на Каспийской улице, 52-летний водитель маршрутного такси столкнулся с автобусом, на котором водитель высаживал пассажиров на остановке. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе двое детей.



В пресс-службе СК РФ указали, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.

Контроль исполнения поручения возложен на центральный аппарат ведомства, что подчеркивает серьезность подхода к этому делу и необходимость скорейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Москве пострадали девять человек.