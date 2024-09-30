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В Москве возбудили дело по факту ДТП с автобусом
СК России возбудил дело по ДТП в Москве с участием автобуса и маршрутного такси
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту ДТП на Каспийской улице в Москве, где пострадали девять человек, включая двоих детей.
Как сообщает ТАСС, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту ДТП в Москве с участием маршрутного такси и рейсового автобуса.
Инцидент произошел на Каспийской улице, 52-летний водитель маршрутного такси столкнулся с автобусом, на котором водитель высаживал пассажиров на остановке. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе двое детей.
В пресс-службе СК РФ указали, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования.
Контроль исполнения поручения возложен на центральный аппарат ведомства, что подчеркивает серьезность подхода к этому делу и необходимость скорейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом в Москве пострадали девять человек.