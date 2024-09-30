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    «Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    16 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    3 комментария
    30 сентября 2024, 06:05 • Новости дня

    Боец самообороны погиб в атаке БПЛА на Белгородскую область

    При атаке БПЛА ВСУ на поселок Октябрьский погиб боец и ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника ВСУ на Белгородскую область погиб боец самообороны и ранен мирный житель, получивший ожоги предплечья и голеней.

    В Белгородской области был совершен удар беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

    В результате атаки погиб боец самообороны, защищавший регион при исполнении боевых задач. Медики боролись за его жизнь, но ранения оказались смертельными, и мужчина скончался в приемном отделении больницы.

    Помимо этого, в результате атаки пострадал один мирный житель поселка Октябрьский. У него были зафиксированы ожоги предплечья и голеней.

    Бригада скорой медицинской помощи оказала пострадавшему помощь на месте. Мужчина отказался от госпитализации и дальнейшего лечения в стационарных условиях.

    Ранее сообщалось, что В ДНР в результате атак ВСУ пострадали семь мирных жителей

    29 сентября 2024, 14:16 • Новости дня
    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек

    Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО

    В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате удара по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры стран НАТО, погибло как минимум 15 человек, квартал вокруг здания оцеплен, ведутся работы по разбору завалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, здание СБУ в Запорожье, где находились офицеры из стран НАТО, подверглось удару, в результате которого погибло не менее 15 человек. Квартал вокруг здания был оцеплен, спасатели продолжают разбирать завалы, уточнил Лебедев, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, удары были нанесены по заводам «Мотор Сич» и «Прогресс». Как отметил Лебедев, первый удар по «Мотор Сич» произошел в 5:25, затем последовало несколько более дальних ударов. Примерно в 5:50 были зафиксированы удары в районе «Прогресса», подчеркнул он.

    На «Мотор Сич» производится подготовка и ремонт военной техники, сборка беспилотников и обучение операторов. Завод «Прогресс» используется ВСУ для изготовления двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.

    Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих.

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    29 сентября 2024, 10:51 • Новости дня
    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»

    Михаил Ефремов просил отправить его танкистом на СВО

    Михаил Ефремов захотел пойти танкистом на СВО, поскольку «умеет водить»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии за ДТП, выразил желание участвовать в СВО на Украине в качестве танкиста, сообщили СМИ.

    Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии, заявил о своем желании принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot. Источник из окружения семьи актера рассказал, что еще в самом начале СВО Ефремов выразил намерение подать ходатайство об отправке в зону боевых действий.

    Ефремов заявил о своей готовности стать танкистом и отметил, что обладает навыками вождения, которые могут быть полезны в этой роли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре столицы. Также сообщалось, что в момент аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, как указала прокуратура Москвы. Кроме того, Ефремова лишили водительских прав на три года после освобождения.

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    29 сентября 2024, 12:58 • Видео
    Китай и Бразилия объединились против Зеленского

    Представители Китая и Бразилии заявили о создании платформы «Друзья мира», к которой они пригласили присоединиться другие страны. Цель объединения – завершить конфликт на Украине. Что это значит? И почему Владимир Зеленский резко против?

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    29 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    Российские войска освободили Макеевку в ЛНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате успешных наступательных действий российские войска установили контроль над населенным пунктом Макеевка в Луганской народной республике (ЛНР), отразив контратаку украинских сил и уничтожив значительные силы и технику противника, сообщили в Минобороны России.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение силам и технике ВСУ в районах Купянска, Макеевки, Григоровки и Торского.

    В сообщении говорится, что ВС России отразили контратаку штурмового подразделения ВСУ. Потери украинской стороны составили до 450 военнослужащих, девять автомобилей, а также несколько артиллерийских установок, включая польскую Krab и американскую М198. Уничтожены три склада боеприпасов, уточнили в пресс-службе.

    В Минобороны добавили, что в других секторах фронта также зафиксированы успехи российских войск. Группировка «Север» нанесла удар по формированиям ВСУ в Волчанске и Липцах, где противник потерял до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции в районах Константиновки и Северска.

    Активные действия авиации, артиллерии и ракетных войск также способствовали уничтожению объектов противника, включая объекты топливной инфраструктуры и центры радиотехнической разведки. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и 172 украинских беспилотных аппарата, подчеркнули в ведомстве.

    В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. «Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов», – отметили в ведомстве.

    В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Восток» ВС России отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Противник потерял до 135 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, девять автомобилей, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции.

    Как указали в ведомстве, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах Копани, Малой Токмачки Запорожской области и Котлярево Николаевской области. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, четыре автомобиля и радиолокационная станция ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

    В пресс-службе заявили, что оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение двум объектам топливной инфраструктуры, центру радиотехнической разведки, скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» освободили Мариновку в Донецкой народной республике.

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    29 сентября 2024, 08:57 • Новости дня
    В Измаиле беспилотники поразили порт и судоремонтный завод

    В Измаиле дроны поразили два погрузочных терминала и судоремонтный завод

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, в результате чего произошла детонация, что вызвало серию взрывов и повреждений.

    В Измаиле Одесской области были поражены два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод, передает РИА «Новости». Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что дроны поразили цели на территории второго и третьего погрузрайонов порта. На этих участках очевидцы заметили вспышки взрывов.

    Судоремонтный завод, находящийся на улице Нахимова, также подвергся атаке. По словам Лебедева, на территории завода произошла сильная детонация, что вызвало значительные разрушения. Завод ранее был известен как завод №999 и играл важную роль в судоремонте региона.

    Ранее, по данным представителей подполья, в результате удара по порту в Одессе был разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами. Ранее сообщалось, что взрывы прогремели ночью со стороны железнодорожной станции на окраине Одессы, где находятся склады ВСУ.

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    29 сентября 2024, 09:28 • Новости дня
    Российский спецназ уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Операторы БПЛА ВС России успешно поразили украинскую технику в глубоком тылу ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы БПЛА российского спецназа эффективно выполняют боевые задачи, ликвидируя украинскую технику в глубоком тылу, благодаря современному оборудованию и автономности до двух недель, сообщил боец с позывным Рубин.

    По его словам, операции проводятся максимально близко к противнику, что позволяет точно поражать украинскую технику в глубоком тылу, передает РИА «Новости». Рубин отметил, что современные методы и техника позволяют автономно действовать в лесах до двух недель подряд, несмотря на попытки противника отследить их работу.

    «Здесь, когда свои разведчики и свои птицы, мы можем автономно работать в любой точке, в любой местности. Автономность, в зависимости от задач, может составлять минимально трое-четверо суток, а так может дойти и до двух недель», – пояснил «Рубин». Он подчеркнул, что мобильность, разнообразие используемых боеприпасов и профессиональная подготовка бойцов делают эти расчеты крайне эффективными.

    Боец добавил, что современное оборудование обеспечивает продолжительный путь полета FPV-дронов на значительные расстояния, что является одним из факторов успеха в выполнении таких операций. В условиях изменяющейся боевой обстановки, бойцы спецназа быстро адаптируются, чтобы продолжать выполнение поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный мечом боец ВСУ был замечен в Курской области и впоследствии был уничтожен российским ударом. Также экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, которая пыталась прорвать линию обороны в районе Суджи. Кроме того, Минобороны показало уничтожение боевой бронированной машины ВСУ дроном «Ланцет» в Курской области.

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    29 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    БПЛА повредил квартиры и машины в Воронежской области

    Гусев: Атака БПЛА на Воронежскую область повредила квартиры, автомобили и детскую площадку

    БПЛА повредил квартиры и машины в Воронежской области
    @ t.me/gusev_36

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате нападения беспилотного летательного аппарата в Воронежской области были повреждены две квартиры, остекление одного дома и несколько автомобилей, однако пострадавших в результате инцидента нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

    По его словам, повреждения получили различные объекты. Среди них две квартиры, остекление одного дома и детская площадка в Воронеже, передает ТАСС. Также пострадали несколько автомобилей.

    В других районах региона повреждены гараж, дачный дом и ограждения на участках. Гусев отметил, что несмотря на нанесенный ущерб, пострадавших в результате данного происшествия нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Воронеже и области пожарные ликвидировали возгорания, вызванные сбитыми украинскими беспилотниками. В результате падения подавленных и сбитых украинских БПЛА в Воронеже и пригородах произошли пожары, но никто не пострадал. Кроме того, над регионами России и акваторией Азовского моря силами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотников самолетного типа.

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    29 сентября 2024, 08:31 • Новости дня
    В Воронеже потушили пожары после атаки БПЛА

    В Воронеже и за его пределами потушили пожары из-за атаки беспилотников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Воронеже и области пожарные ликвидировали возгорания, вызванные сбитыми украинскими беспилотниками, в том числе на жилых объектах и за их пределами, сообщили в региональном МЧС.

    Как говорится в сообщении, в Воронеже и за его пределами были потушены пожары, возникшие вследствие атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Пожары были зарегистрированы как в пределах города, включая жилые массивы, так и на окраинах, и за пределами города.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один из беспилотников упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав пожар. Также возгорания наблюдались в левобережной части города. Несколько беспилотников упали на землях за пределами города, что также привело к возникновению пожаров.

    Представитель МЧС подтвердил, что все пожары были успешно ликвидированы. «Да, все пожары в Воронеже и области потушены», – сообщил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения подавленных и сбитых украинских беспилотников в Воронеже и пригородах произошли пожары, но никто не пострадал. При этом над Воронежской областью было обнаружено и сбито несколько украинских беспилотников, как сообщил губернатор Александр Гусев. Кроме того, над регионами России и акваторией Азовского моря силами ПВО за ночь было перехвачено и уничтожено 125 украинских беспилотников самолетного типа, о чем сообщило Минобороны России.

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    29 сентября 2024, 14:04 • Новости дня
    ВС России за сутки отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу

    Российские войска при поддержке авиации отразили шесть попыток прорыва ВСУ на Курском направлении

    ВС России за сутки отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска, поддержанные авиацией и артиллерией, отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в районе населенного пункта Новый Путь, нанеся врагу значительные потери в живой силе и технике, сообщили в Минобороны РФ.

    Как написали в Telegram-канале Минобороны, подразделения группировки российских войск «Север» успешно отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу в направлении населенного пункта Новый Путь. За последние сутки украинская сторона потеряла более пятидесяти человек личного состава убитыми и ранеными, а также один танк и несколько боевых машин. В ходе боевых действий пятеро военнослужащих ВСУ сдались в плен, говорится в сообщении.

    Кроме того, российские войска продолжают активно действовать против украинских подразделений, вклинившихся на территорию Курской области. Наступательные действия группировки «Север» привели к поражению механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также подразделений нацгвардии и морской пехоты в различных районах.

    Согласно данным Минобороны РФ, российская армия успешно отразила пять контратак противника в населенных пунктах Любимовка, Кремяное и Плехово. Также были сорваны попытки атак в направлении населенных пунктов Ольговка и Погребки.

    В результате активных действий и поддержке авиации и артиллерии, российским войскам удалось нанести значительный урон в живой силе и технике противника в районах населенных пунктов по всему фронту, включая Гуево, Дарьино и другие. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 560 военнослужащих и значительное количество техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается с активной поддержкой российских войск.

    Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.

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    29 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Депутат Рады обвинила командующего ВСУ в помощи России

    Безуглая заявила о неправомерных ротациях Сырского из ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командующего ВСУ Александра Сырского в помощи России из-за вывода опытных бригад из подконтрольных Киеву районов ДНР, что затрудняет оборону.

    По ее словам, Сырский выводит опытные бригады из критических районов ДНР, что, по ее мнению, может нанести ущерб обороноспособности Украины на этом направлении, передает ТАСС.

    Безуглая выразила обеспокоенность тем, что ротации проводятся с участием бригад, которые хорошо знают местность, и замена их на другие подразделения может ослабить оборону. Она подчеркнула, что такие «торецкие ротации» происходят прямо сейчас, и вместо того чтобы пополнять подразделения для отдыха и восстановления, их перемещают на другие направления. Безуглая задала риторический вопрос: «Что это, как не содействие врагу?», тем самым выразив недовольство действиями командования.

    Депутат подчеркивает, что необходимо обеспечить реальные внутренние ротации, которые позволят сохранить устойчивую полосу обороны. Она считает, что действия Сырского не соответствуют этим целям и могут быть восприняты как помощь противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая потребовала объяснений, почему главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрывается на даче в Харьковской области, а также обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ. При этом она заявила, что Сырский пытается дискредитировать Силы беспилотных систем и их командующего Вадима Сухаревского, а также других генералов.

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    29 сентября 2024, 13:33 • Новости дня
    ВС России поразили пункт дислокации HIMARS ВСУ в Николаевской области

    Подполье: В Николаевской области поражен пункт дислокации установок HIMARS ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаевской области в селе Котлярово был поражен пункт временной дислокации персонала установок HIMARS ВСУ, в результате чего около двадцати человек погибли и столько же получили ранения, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, удары пришлись по селу Котлярово, передает РИА «Новости». Лебедев добавил, что местные активисты сопротивления отмечали Котлярово и близлежащие населенные пункты как точки, откуда ведется работа дальнобойными ракетами с установок HIMARS. «Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала», – подчеркнул Лебедев. В результате атаки погибло около двадцати человек, столько же получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Измаиле Одесской области дроны поразили объекты на территории порта и судоремонтного завода, что вызвало серию взрывов и повреждений. В результате детонации произошли многочисленные взрывы в порту «Южный», где находились суда с горюче-смазочными материалами, техникой и снарядами. Вследствие взрывов в некоторых районах Одессы прекратилась подача электричества, что усугубило ситуацию.

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    29 сентября 2024, 09:57 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о тяжелых условиях на фронте

    Украинский солдат в плену заявил о тяжелых условиях и советовал избегать службы в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Максим Шевченко, украинский военнослужащий, попавший в плен, охарактеризовал ситуацию на фронте как крайне тяжелую и посоветовал уклоняться от службы в ВСУ, поделившись личными переживаниями и наблюдениями.

    Он рассказал о тяжелых условиях, с которыми сталкиваются солдаты на фронте, сообщает «РИА Новости». В видео, обнародованном Министерством обороны РФ, он советовал уклоняться от службы любыми способами и выражал желание сбежать с фронта. «Здесь полноценная война, жесткая война. Тем, кто не воюет, вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет, сбежать, если есть возможность», – сказал Шевченко.

    Максим также критически отозвался о командовании ВСУ, утверждая, что солдаты воспринимаются как «мясо простое» и что его желание сбежать возникло уже на второй день службы. Он указал, что солдатам не оказывается должного уважения и внимания, что подрывает их моральный дух.

    Кроме того, Шевченко выразил сомнения в финансовой политике украинского правительства по отношению к военной кампании. Он отметил, что большие суммы направляются на войну, но солдаты не ощущают их поддержку. «На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть», – заявил он.

    Ранее военкоры сообщили, что в Курской области боевики ВСУ расстреляли ракетами сослуживцев за попытку сдаться в плен на шведской БМП с белым флагом.

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    29 сентября 2024, 12:56 • Новости дня
    Пленные сообщили о подготовке Киевом химической атаки

    Пленные сообщили о подготовке Киевом применения химического и бактериологического оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские пленные заявили о подготовке Киевом химического и бактериологического нападения, включая заражение водоемов Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, пленные военнослужащие ВСУ сообщили о планах Киева по применению химического и бактериологического оружия в Херсонской области, передает РИА Новости. Сальдо добавил, что украинские власти рассматривают возможность заражения водоемов бактериологическими веществами.
    Сальдо подчеркнул, что варианты применения химического и бактериологического оружия не отложены в дальний ящик и готовятся к реализации.

    Он отметил, что такие действия могут создать значительную угрозу для жителей Херсонской области. В связи с этим, предпринимаются меры для предотвращения возможных последствий.

    В условиях подобных угроз, Сальдо считает необходимым возродить массовое обучение навыкам гражданской обороны в школах, что поможет подготовить население к потенциальным опасностям и повысить уровень безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о получении данных об обучении ВСУ применению химических боеприпасов, предназначенных для западных артиллерийских систем. В связи с этим Россия зафиксировала свыше 400 случаев применения ВСУ токсичных химикатов. Кроме того, во время ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    29 сентября 2024, 15:53 • Новости дня
    ТОС уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области

    МО: Тяжелая огнеметная система уничтожила скопления ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Север» уничтожила укрытия украинских боевиков в Харьковской области с помощью тяжелой огнеметной системы, используя термобарические боеприпасы, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, военнослужащие группировки войск «Север» России провели разведывательные мероприятия в одном из районов Харьковской области, где обнаружили скопление живой силы ВСУ в укрытии, передает РИА «Новости». После получения разведданных было принято решение об огневом воздействии на обнаруженные позиции противника.

    В результате расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) успешно уничтожил укрытия, в которых находились украинские боевики, с применением термобарических боеприпасов, что было зафиксировано средствами объективного контроля в режиме реального времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была усовершенствована, что позволило создать вокруг них защитный «купол» от вражеских беспилотников. Согласно информации гендиректора ВНИИ «Сигнал» Владимира Пименова, точность огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» повысили до метров по запросу войск РХБЗ.

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    29 сентября 2024, 16:27 • Новости дня
    Здание в Курске пострадало от атаки БПЛА Украины

    Здание в Курске пострадало от атаки украинских боевиков с использованием БПЛА

    Tекст: Ольга Иванова

    Здание в Курске получило значительные повреждения в результате атаки украинских боевиков с использованием беспилотного летательного аппарата, направленной на мирное население, сообщили в Следственном комитете России.

    В результате целенаправленной атаки украинских вооруженных сил на мирное население Курска пострадало здание, сообщает РИА «Новости». Это здание расположено на улице Ленина. По информации Следственного комитета России, нападение произошло в утреннее время с использованием беспилотного летательного аппарата.

    Следователи Следственного комитета России установили, что преступление было совершено вооруженными формированиями Украины. В результате атаки здание получило значительные разрушения. Все осколки и фрагменты беспилотного аппарата, использованного в атаке, будут изъяты и отправлены на экспертизу для определения его типа и вида.

    Представители Следственного комитета отметили, что факт атаки и нанесенного ущерба уже зафиксирован, ведутся все необходимые следственные действия для установления дополнительных обстоятельств инцидента и причастных лиц.

    Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.

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    29 сентября 2024, 22:52 • Новости дня
    Лесной пожар под Ростовом вырос до 100 гектаров

    Площадь пожара в Милютинском районе Ростова из-за падения БПЛА достигла 100 гектаров

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области в Милютинском районе площадь лесного пожара, вызванного падением беспилотника, увеличилась до 100 гектаров, что значительно усложняет работу пожарных из-за сильного ветра.

    Как сообщает ТАСС, в Ростовской области в Милютинском районе продолжается борьба с лесным пожаром, который вспыхнул после падения беспилотного летательного аппарата.

    За последние дни площадь возгорания выросла до 100 гектаров, и ситуация остается неконтролируемой. На данной территории введен режим чрезвычайной ситуации.

    Губернатор региона Василий Голубев ранее информировал, что на тушение огня было мобилизовано 102 человека и 44 единицы техники. Однако сильный ветер значительно затрудняет работу пожарных, что усложняет локализацию огня. Пожарные службы продолжают активные действия, чтобы сдержать распространение огня.

    В это время Минобороны России сообщило, что в воскресенье российская противовоздушная оборона уничтожила 125 украинских беспилотников над семью регионами России. В том числе, 18 из них были сбиты над территорией Ростовской области. Это событие остается под пристальным вниманием властей и населения региона.

    Ранее сообщалось, что падение украинского БПЛА вызвало лесной пожар в Ростовской области

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