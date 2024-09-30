Боец самообороны погиб в атаке БПЛА на Белгородскую область

При атаке БПЛА ВСУ на поселок Октябрьский погиб боец и ранен мирный житель

Tекст: Денис Тельманов

В Белгородской области был совершен удар беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС.

В результате атаки погиб боец самообороны, защищавший регион при исполнении боевых задач. Медики боролись за его жизнь, но ранения оказались смертельными, и мужчина скончался в приемном отделении больницы.



Помимо этого, в результате атаки пострадал один мирный житель поселка Октябрьский. У него были зафиксированы ожоги предплечья и голеней.

Бригада скорой медицинской помощи оказала пострадавшему помощь на месте. Мужчина отказался от госпитализации и дальнейшего лечения в стационарных условиях.

Ранее сообщалось, что В ДНР в результате атак ВСУ пострадали семь мирных жителей