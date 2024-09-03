С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.8 комментариев
Политолог Данилин назвал визит Путина в Монголию событием высочайшего уровня
Официальный визит президента России Владимира Путина в Монголию, торжественная встреча почетного караула в аэропорту, расстеленная ковровая дорожка – все это символы заката однополярного мира, заявил директор Центра политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ Павел Данилин.
По его словам, Монголия, будучи подписантом статута Международного уголовного суда, продемонстрировала, что для нее не является авторитетом эта скомпрометированная надгосударственная судебная инстанция, и что свои суверенные интересы Улан-Батор ставит куда выше, чем манипулятивные ордеры дискредитировавшего себя пристрастным отношением МУС.
Визит Путина и для России, и для Монголии стал важнейшим государственным событием высочайшего уровня – заключен пакет соглашений о поставках в страну энергоресурсов, о реконструкции строительства электростанции в Улан-Баторе, соглашения в сфере защиты экологии и многое другое. Это что касается подписанных документов.
«Не менее важным является то, что в официальной части визита значатся мероприятия, посвященные годовщине – 85-летию победы над милитаристской Японией на Халхин-Голе. Глубокий смысл этим мероприятиям придает тот факт, что проходят они на монгольской земле, то есть там, где были разгромлены войска Микадо, и где получили отпор далеко идущие планы нацистов по превращению Азиатско-тихоокеанского региона в японскую вотчину», – пишет Данилин в материале для «Газеты.ru».
Политолог отметил, что что в преддверии боев на Халхин-Голе английские и американские официальные лица всячески подталкивали японского императора к продолжению агрессии на юг – в Китай, и на запад – в СССР. В июле 1939 года между Токио и Лондоном были заключены соглашения, о которых японцы и англичане стараются не вспоминать сегодня.
«В соответствии с этими договоренностями Британия признала японскую аннексию части Китая – то есть фактически прямо подтолкнула к еще большим территориальным захватам в Поднебесной и к новым миллионам жертв. А американцы, в свою очередь, продлили торговый договор с императором. Все это было сделано тогда, безусловно, против интересов и монголов, и китайцев, и русских. Но победа СССР на Халхин-Голе отбросила милитаристскую Японию от советских границ, привела к правительственному кризису в Токио и предостерегла японцев от участия в войне с Советским Союзом», – отмечает Данилин.
Сегодня, добавляет политолог, власти Монголии дают четко и однозначно понять – отношения с Москвой и Пекином для Улан-Батора стоят на первом месте. «А лживые и ангажированные, продиктованные из Вашингтона судебные решения Международного уголовного суда, – на последнем. И сам Вашингтон для Монголии – не указ. Там могут сколько угодно кривиться в бессильной злобе, но Улан-Батор в лице президента Ухнагийн Хурэлсуха свой выбор сделал – и этот выбор – дружить с Россией, а не выступать в качестве разменной монеты в конфликте между глобалистским Западом и Москвой», – поясняет эксперт.
«Хороший урок, кстати, для всех соседей – в том числе и для наследников Микадо, которые с упорством, достойным лучшего применения, разрушают все хорошее, что было создано в российско-японских взаимоотношениях за последние 35 лет. Да и всему миру неплохое напоминание о том, что на самом деле тогда происходило, какие ставки были на кону, и что борьба тогда шла с нацизмом по всему миру, а не только в Европе», – пишет Данилин.
Напоминание прекрасное, считает политолог, «особенно в преддверии Международного дня памяти жертв фашизма, отмечаемого 8 сентября в грустную эпоху, когда нацизм вновь поднимает свою голову, а в мире большинство стран закрывают на возрождение коричневой гидры глаза – так же, как и 85 лет тому назад».