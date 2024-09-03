С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.0 комментариев
В Туве сообщили об ожидании роста турпортока на 10% после слов Путина
В Туве сообщили об ожидании роста турпортока на 10% после слов Путина о красоте региона
Рост турпотока в Туву составит почти 10% после слов президента Владимира Путина о том, что область – красивое место, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
«В регионе уже создан туристический комплекс «Тайга» с горнолыжным склоном, идет развитие санаторно-курортного комплекса «Чеддер», – передает ТАСС его слова.
Ховалыг рассказал, что более 20 субъектов малого и среднего предпринимательства получили средства на развитие гостиниц, кемпингов, центров отдыха и инфраструктуры к ним.
«Мы рассчитываем, что рост туристического потока к нам составит около 10%», – отметил глава региона.
По данным Агентства по туризму республики, в 2023 году регион посетило около 172 тыс. туристов.
Ранее президент рассказал, что развитие внутреннего туризма в России идет сумасшедшими темпами.