Санду заявила, что вступление в ЕС не приведет к продаже молдавских сельхозземель иностранцам

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Майя Санду, президент Молдавии, на встрече с соотечественниками в Италии подчеркнула, что вступление страны в Европейский союз не станет причиной для продажи сельскохозяйственных земель иностранцам. Она заверила, что «земли молдаван останутся их землями», отметив, что в других странах ЕС также удалось сохранить эти права.



Несогласие с позицией Санду выразил Владимир Филат, бывший премьер и лидер Либерально-демократической партии. По его мнению, ЕС займет жесткую позицию в этом вопросе и Молдавия будет вынуждена продавать земли иностранцам, без исключений даже для Санду. Он напомнил, что именно его правительство подписало соглашение об ассоциации с ЕС.

Постоянный представитель ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс подтвердил, что на переговорах с Брюсселем вопрос продажи земли будет обсуждаться. Он отметил, что существующие правила ЕС допускают продажу сельскохозяйственных земель иностранцам, что может оказаться выгодным для Молдавии в условиях дефицита рабочей силы в аграрном секторе.

Согласно опросам, более восьмидесяти процентов жителей Молдавии выступают против продажи сельскохозяйственных земель иностранцам. Представители ассоциации «Фермерская сила» на встрече с премьер-министром Дорином Речаном выразили обеспокоенность возможностью отмены запрета на продажу земли иностранцам и призвали сохранить текущие ограничения.

Ранее сообщалось, что русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи президентом Молдавии Майей Санду с диаспорой в Италии из-за использования русского языка.

