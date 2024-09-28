Антон Выдра, известный под позывным «Моссад», военнослужащий батальона четвертой бригады Вооруженных сил России, погиб под Артемовском, возвращаясь с боевой задачи. Как сообщает ТАСС, информацию о его гибели предоставил Михаил Аксель, координатор партии «Другая Россия Эдуарда Лимонова».

«Моссад» ранее служил в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), но, разочаровавшись в Израиле, решил вернуться в Россию и присоединиться к спецоперации в качестве добровольца.

По словам Акселя, Моссад был из семьи репатриантов и проходил срочную службу в Израиле из-за проживания там его родственников. В 2021 году он вернулся в Россию и, несмотря на отсутствие опыта срочной службы в российской армии, пошел добровольцем в бригаду «Призрак» в ЛНР. Его гибель произошла в результате атаки FPV-дрона, хотя сам он также был специалистом и оператором таких дронов.

«Моссад»д участвовал в боевых действиях из патриотических убеждений. Он обучался на первом курсе философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. По словам Акселя, «Моссад» был не только высоким профессионалом в своей области, но и человеком с глубокими убеждениями.

Интербригады, в которые входил «Моссад», занимаются отправкой добровольцев в зону спецоперации, поддерживая контакт с различными подразделениями. С момента начала спецоперации через интербригады на фронт отправились более 300 человек. Организация не только отправляет добровольцев, но и оказывает помощь мирным жителям новых регионов.

Ранее стало известно, что бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне спецоперации.