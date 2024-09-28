Китай потребовал от США не очернять его в связи с кризисом на Украине

Ван И потребовал от США прекратить очернять Китай в связи с украинским кризисом

Tекст: Антон Антонов

На полях Генеральной Ассамблеи ООН Ван И провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ван И подчеркнул, что позиция Китая по конфликту на Украине всегда была направлена на мирное урегулирование и содействие переговорам.

«США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», – приводит его слова РИА «Новости».

Ван И выразил обеспокоенность по поводу политики США в отношении Тайваня, призвав Вашингтон прекратить его вооружение и поддержать мирное воссоединение с материковым Китаем. «Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе», – отметил Ван И.

Он также обратил внимание на двуличие США, которые, по его словам, с одной стороны подавляют Китай, а с другой – продолжают вести диалог и сотрудничество. Ван И подчеркнул, что стабилизация отношений между странами отвечает интересам народов обеих стран и международного сообщества. Ван И заявил, что Китай решительно выступает против давления США в торговле и технологиях.

Также он заявил, что США не должны вмешиваться в разногласия стран Южно-Китайского моря, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке объявил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.