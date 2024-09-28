Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.2 комментария
Китай потребовал от США не очернять его в связи с кризисом на Украине
Ван И потребовал от США прекратить очернять Китай в связи с украинским кризисом
США должны прекратить блоковую конфронтацию и очернение Китая, в том числе в связи с украинским кризисом, заявил глава китайского МИД Ван И.
На полях Генеральной Ассамблеи ООН Ван И провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ван И подчеркнул, что позиция Китая по конфликту на Украине всегда была направлена на мирное урегулирование и содействие переговорам.
«США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», – приводит его слова РИА «Новости».
Ван И выразил обеспокоенность по поводу политики США в отношении Тайваня, призвав Вашингтон прекратить его вооружение и поддержать мирное воссоединение с материковым Китаем. «Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе», – отметил Ван И.
Он также обратил внимание на двуличие США, которые, по его словам, с одной стороны подавляют Китай, а с другой – продолжают вести диалог и сотрудничество. Ван И подчеркнул, что стабилизация отношений между странами отвечает интересам народов обеих стран и международного сообщества. Ван И заявил, что Китай решительно выступает против давления США в торговле и технологиях.
Также он заявил, что США не должны вмешиваться в разногласия стран Южно-Китайского моря, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке объявил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.