И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Депутат объяснил решение Google ограничить создание новых аккаунтов для россиян
Депутат Горелкин объяснил решение Google ограничить создание новых аккаунтов для россиян
Решение американской компании Google ограничить создание новых аккаунтов для россиян может быть связано как с политическими, так и с экономическими причинами, заявил газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«Компания Google встала на путь осознанной дискриминации всех российских пользователей. Причины здесь не только политические, но и экономические: из-за американских санкций зарабатывать на российском рынке уже не получается. Это заставляет снижать затраты и на техническую поддержку, и на содержание инфраструктуры на территории РФ», – полагает Горелкин.
Россиянам следует прислушаться к рекомендациям Минцифры и сохранить информацию, размещенную в облачных сервисах Google, настроить переадресацию писем на российский почтовый ящик и так далее, советует Горелкин.
Он добавил, что владельцам смартфонов на базе Android не о чем беспокоиться, поскольку если Google прекратит поддержку своих сервисов в России, перестанут работать только те приложения, для которых необходим Google-аккаунт. «Но у всех них уже есть российские альтернативы, в том числе самая важная – магазин RuStore», – отметил депутат.
Ранее в Минцифры подтвердили, что Google ограничила создание новых аккаунтов на номера из России, а сотовые операторы зафиксировали резкое сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям.