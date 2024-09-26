Депутат объяснил решение Google ограничить создание новых аккаунтов для россиян

Депутат Горелкин объяснил решение Google ограничить создание новых аккаунтов для россиян

Tекст: Валерия Городецкая

«Компания Google встала на путь осознанной дискриминации всех российских пользователей. Причины здесь не только политические, но и экономические: из-за американских санкций зарабатывать на российском рынке уже не получается. Это заставляет снижать затраты и на техническую поддержку, и на содержание инфраструктуры на территории РФ», – полагает Горелкин.

Россиянам следует прислушаться к рекомендациям Минцифры и сохранить информацию, размещенную в облачных сервисах Google, настроить переадресацию писем на российский почтовый ящик и так далее, советует Горелкин.

Он добавил, что владельцам смартфонов на базе Android не о чем беспокоиться, поскольку если Google прекратит поддержку своих сервисов в России, перестанут работать только те приложения, для которых необходим Google-аккаунт. «Но у всех них уже есть российские альтернативы, в том числе самая важная – магазин RuStore», – отметил депутат.

Ранее в Минцифры подтвердили, что Google ограничила создание новых аккаунтов на номера из России, а сотовые операторы зафиксировали резкое сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям.