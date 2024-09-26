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Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине в кулуарах Генассамблеи ООН
Министры иностранных дел России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто провели встречу в Нью-Йорке, на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, особое внимание уделив ситуации вокруг Украины.
Как сообщает МИД России, главы внешнеполитических ведомств двух стран провели «сверку часов» по реализации договоренностей, достигнутых на встрече президентов России и Венгрии в Москве в июле этого года. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины, передает РИА «Новости».
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул важность продолжения диалога с Россией.
«Это всегда хорошо – разговаривать, потому что это в интересах моей страны – продолжать честное общение с РФ», – заявил он журналистам.
Сийярто отметил, что за десять лет работы с Сергеем Лавровым у них сложились доверительные отношения, основанные на взаимном уважении.
Венгерский министр выразил уверенность, что «другие страны должны понимать необходимость выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Москвой»
Венгрия, несмотря на давление со стороны западных партнеров, продолжает поддерживать диалог с Россией и выступает за поиск дипломатических решений конфликтов. Будапешт неоднократно заявлял о необходимости снятия антироссийских санкций и возобновления полноценного сотрудничества с Москвой.
Ранее Сийярто сообщил, что в рамках высокой недели ГА ООН намерен провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Сийярто высказал мнение о необходимости возобновления евразийского сотрудничества «от Лиссабона до