Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.35 комментариев
Военкор призвал чаще использовать роботов для логистики на фронте
Военкор Харченко: Пора переложить передовую логистику на плечи роботов
В российских войсках хотя бы часть работы, связанной с передовой логистикой, следует переложить на плечи роботов, заявил военкор Александр Харченко.
Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» заявил, что «количество ударных и разведывательных дронов у противника слишком часто стало превращать наши опорные пункты в осажденые крепости». Он подчеркнул, что «для подвоза всего необходимого зачастую невозможно использовать людей». При этом, как отметил военкор, «с роботизированными системами у нас все еще огромные проблемы».
«Мы все еще считаем передовую логистику чем-то простым, но по факту она уже сейчас превратилась в искусство», – заявил Харченко. По его словам, «самое опасное на фронте сейчас – это перемещения».
«Я кланяюсь до земли всем тем, кто делает по три ходки в день, доставляя парням все самое необходимое», – заявил военкор, призвав «подумать об этих людях». Он считает, что необходимо «хотя бы часть их обязанностей» передать для исполнения роботами.
В январе сообщалось, что российские военнослужащие в ЛНР начали применять для доставки мин, других боеприпасов и грузов беспилотный робот-доставщик «Черепаха». В июле сообщалось, что российские военные на Авдеевском направлении активно используют роботизированный комплекс для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции.
Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что новая беспилотная роботизированная машина для перевозки раненых и подвоза боеприпасов, разработанная «Ремдизелем», начнет выпускаться серийно после апробации в войсках.