Военкор призвал чаще использовать роботов для логистики на фронте

Военкор Харченко: Пора переложить передовую логистику на плечи роботов

Tекст: Антон Антонов

Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара» заявил, что «количество ударных и разведывательных дронов у противника слишком часто стало превращать наши опорные пункты в осажденые крепости». Он подчеркнул, что «для подвоза всего необходимого зачастую невозможно использовать людей». При этом, как отметил военкор, «с роботизированными системами у нас все еще огромные проблемы».

«Мы все еще считаем передовую логистику чем-то простым, но по факту она уже сейчас превратилась в искусство», – заявил Харченко. По его словам, «самое опасное на фронте сейчас – это перемещения».

«Я кланяюсь до земли всем тем, кто делает по три ходки в день, доставляя парням все самое необходимое», – заявил военкор, призвав «подумать об этих людях». Он считает, что необходимо «хотя бы часть их обязанностей» передать для исполнения роботами.

В январе сообщалось, что российские военнослужащие в ЛНР начали применять для доставки мин, других боеприпасов и грузов беспилотный робот-доставщик «Черепаха». В июле сообщалось, что российские военные на Авдеевском направлении активно используют роботизированный комплекс для доставки боеприпасов и продовольствия на передовые позиции.

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что новая беспилотная роботизированная машина для перевозки раненых и подвоза боеприпасов, разработанная «Ремдизелем», начнет выпускаться серийно после апробации в войсках.